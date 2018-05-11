Первый студенческий отряд из Беларуси выехал на работу в Россию

Новости Беларуси. Учащиеся витебских педагогических вуза и колледжа будут работать все лето в одном из лучших детских оздоровительных центров на постсоветском пространстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перед тем, как отправиться в Краснодарский край, будущие педагоги прошли трехмесячное обучение и досрочно сдали летнюю сессию.