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Первый студенческий отряд из Беларуси выехал на работу в Россию

11 мая 2018 12:09
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Новости Беларуси. Учащиеся витебских педагогических вуза и колледжа будут работать все лето в одном из лучших детских оздоровительных центров на постсоветском пространстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перед тем, как отправиться в Краснодарский край, будущие педагоги прошли трехмесячное обучение и досрочно сдали летнюю сессию.

Первый студенческий отряд из Беларуси выехал на работу в Россию-1

Светлана Левкина, участница студенческого отряда «НЛО»:
Это очень классная возможность попробовать свои педагогические навыки. Это хорошая возможность выехать за пределы и защищать честь нашей страны. Мы уже все сдружились, когда проходили школу вожатского мастерства, стали одной семьей. И едем туда не просто отрядом, а настоящей семьей.

Первый студенческий отряд из Беларуси выехал на работу в Россию-4

Только из Витебской области на работу за пределы страны отправятся более 120 молодых людей. А всего из Беларуси – около 500.

# Студенты # общество # Светлана Левкина # Фотофакт

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