Ученики минской гимназии №146 собрали веломобиль и измеритель реакции, но это далеко не все изобретения школьников!

Новости Беларуси. Не пугайтесь! Этот ученик вовсе не нарушает школьную дисциплину. Он демонстрирует, как работает веломобиль. Этот чудо-транспорт под руководством любимого педагога по трудовому обучению он смастерил вместе со своими товарищами!

На уроках Сергея Валерьевича Павловского возможно и не то! Ученики с удовольствием погружаются в мир изобретений. В их коллекции целых два веломобиля. Да каких!

Евгений Денищик, ученик 10 «Б» класса гимназии № 146 г.Минска:

Мы нашли много информации о данном виде транспорта в Интернете. Оказалось, его используют в некоторых городах вместо машин. Ну и загорелись желанием сделать такой же у нас, в Беларуси. Его мы делали достаточно долго. Примерно полтора года. Всё сделалось из металлолома.

Сейчас гимназисты трудятся над новым изобретением – гончарным кругом.

Свои работы учащиеся гимназии № 146 представляют на различных конкурсах. И, надо сказать, успешно!

Сергей Павловский, учитель физики и трудового обучения гимназии № 146 г.Минска:

Наш кружок работает уже 7 лет. За это время уже наград разного уровня, начиная от районных и кончая международными. У нас почти 50 наград. Лучшие достижения наши – это первые места на республиканских конкурсах. И третье место на международном конкурсе союзного государства.

А это - прибор для измерения реакции. Как он работает, решила проверить наша съёмочная группа. Интересно, что измеритель реакции сделан из подручных средств. Канализационная труба, звонок от старого телефона, куски бывшего стола и сломанной швабры - вуаля, изобретение готово!

И чего только не придумают эти смекалистые гимназисты!

Кирилл Орлёнок, , ученик 10 «Б» класса гимназии № 146 г.Минска:

Здесь представлена паровая машина. Она состоит из консервной банки, спиртовки, детали от магнитофона и швейной машинки. Принцип работы этой паровой машины основан на том, что мы поджигаем трёхфитильную спиртовку. Она подогревает воду в бачке. За счёт этого выделяется пар и получается давление.

Давление по трубке идёт к кулеру. И в результате паровая машина вырабатывает электроэнергию, которую мы можем видеть на амперметре.

Какими изобретениями ещё могут похвастаться ученики?

Георгий Шинкевич, ученик 9 «В» класса гимназии № 146 г.Минска:

Это аппарат для точечной сварки. Он подходит для того, чтобы варить различные металлические детали.

С помощью этого аппарата ребята уже сделали основу для лодки. Что придумают еще эти юные изобретатели, нам пока неизвестно, но одно мы знаем точно: с таким талантливым педагогом они пойдут далеко, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.