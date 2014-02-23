Бизнес-леди из Сирии: я влюбилась в Беларусь с первого взгляда

По результатам опроса, проведенного белорусским институтом стратегических исследований 2012 года: с какой бы ни было целью, хотят уехать за рубеж 36% белорусов, но 60% из них останавливают личные семейные связи.

65% готовы отказаться от идеи эмиграции, при условии повышения уровня заработной платы до 10 млн. руб. Основной вопрос для людей, твердо решивших сменить постоянное место жительства — документальное подтверждение своих прав на новой родине. Граждане Республики Беларусь имеют право получить второе гражданство в Канаде, Австралии, Ирландии, Бразилии, Турции, Италии и Израиле. Оно не будет считаться двойным, просто обладатель второго паспорта не утрачивает гражданство Республики Беларусь. Противоположная ситуация в США, Германии, Испании и других странах. По официальным данным с 2000 по 2010 год каждый третий иммигрант имел высшее образование. В то же время университетским дипломом обладал лишь каждый пятый, въехавший на ПМЖ в Беларусь. Уезжают в основном люди репродуктивного возраста. Среди въезжающих в Беларусь больше людей старшего трудоспособного возраста, сообщили в программе «Такова судьба» на СТВ.

Что надо делать, например, ели я хочу жить в другой стране?

Татьяна Мелешко, старший инспектор Департамента по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь:

Во-первых, вы можете просто съездить туда и посмотреть. Так ли там все хорошо. Дальше надо понимать, что вы хотите делать: работать, постоянно проживать.

Если вы хотите поступить, соблюдая законодательство, то, конечно, правильно оформить выезд на постоянное проживание за Республикой Беларусь, получить паспорт соответствующей серии и дальше, прибыв в иностранную страну, подойти в консульское учреждение Республики Беларусь и стать на консульский учет. Тем самым вы будете защищены, государство будет знать, где вы, может оказать вам помощь.

Поэтесса, которая уезжала на ПМЖ в Литву в гостях у ток-шоу «Такова судьба» на СТВ.

С чем было связано Ваше решение?

Алина Легостаева, член Союза писателей Беларуси, поэтесса:

Человек, в сущности, всегда мигрант, даже если он живет на одной территории, то сегодня он там, завтра он в другой точке, послезавтра в третьей. У меня так сложилась судьба, что я вышла замуж и уехала в Литву. Прожила я там 25 лет. Наше поколение, мы же все дети великого и могучего интернационального союза. Когда я жила в Литве, я знала, что я в любой момент могу взять билет и оказаться в любой точке: Владивосток, Грузия. Уезжая в Литву, я не меняла родину. Никогда. Вспоминая слова русского классика Набокова, который говорил: тот, кто вольно отчизну покинул, волен выть на вершинах о ней, но теперь я спустился в долину, и теперь приближаться не смей.

У меня вершин в Литве не было, а плакать и выть мне вовсе не хотелось. Я всегда знала, что граница отделит меня, прежде всего, от моих родителей, от моих близких, от моих корней, от моих предков.

Виктория Шибук, студентка Минского государственного лингвистического университета (дважды ездила в Америку на заработки и готовится уехать туда на постоянное место жительства):

Первый раз я поехала по программе Work and Travel , которая сейчас очень распространена среди студентов, особенно среди студентов лингвистического университета. На самом деле у многих наших студентов есть мечта — посмотреть Америку. Мне это удалось и мне очень понравилось там. Было очень интересно посмотреть. Но ехала также и заработать, потому что на эту программу ушли тоже большие деньги. Хотелось окупить программу. В Америке студентам можно работать либо помогать по дому, либо где-то поваром в кафе. Денег вполне хватало, чтобы жить там. Учитывая, что мы работали фактически круглосуточно, то есть мы питались на работе всегда, это было бесплатно. По сути, все деньги уходили либо пойти где-то что-то себе купить, либо съездить куда-то, посмотреть. Если задаешься целью посмотреть Америку, то конечно, ты будешь немного меньше работать и тратить все эти деньги на путешествия.

В Беларусь тоже приезжают

Ивлин Обейт-Юссеф, бизнес-леди (Сирия):

Я приехала в Беларусь 13 лет назад. Когда я приехала, посмотрела, нравится мне страна или нет, смогу я здесь жить дальше или нет. Оказалось, что могу и надолго. Я влюбилась в Беларусь с первого взгляда.

В Беларуси, в славянских странах считается, что если ты уезжаешь из страны, значит, ты ее не любишь, значит не патриот. Вы говорите, что Вы просто любите путешествовать, поэтому и уехали?

Ивлин Обейт-Юссеф, бизнес-леди (Сирия):

Нет, я не думаю, что есть такой человек, который не любит родину. Родина — место, где ты родился, где твои родители, друзья, она дала тебе все. Просто, может быть, придет этот период, когда ты молодой, ты этого не ценишь, но когда взрослеешь, наступает ностальгия, ты ценишь свою страну. Я очень люблю путешествовать. Я видела Европу, Латинскую Америку, была везде, но не могла и не представляю себя, живущей не в Беларуси.

Что нужно сделать, чтобы молодежь не уезжала из страны? Чтобы не сильно ехали к нам, и белорусы не сильно уезжали? Можно ли как-то это регулировать?

Андрей Елисеев, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Необходимо регулировать и большинство правительств в мире это регулируют, этим занимаются. Конечно, это требует больших финансовых средств. Их вряд ли можно найти на длинный промежуток времени. Можно хотя бы создать более гибкий рынок труда. Скажем, чтобы было больше дифференциация зарплаты в зависимости от твоих умений и знаний, то есть речь даже не идет о том, чтобы привлекать высокоорганизованных специалистов из других стран, сейчас это гонка, в которую включились Евросоюз, Россия. Мы вряд ли сможем здесь как-то конкурировать.

Чем Беларусь притягательна для эмигрантов?

Татьяна Мелешко, старший инспектор Департамента по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь:

Понятно, что все мы, особенно молодежь, стремимся заработать побольше, понятно, что это одна из составляющих успешной жизни. Надо помнить, что есть более важные составляющие: здоровье, безопасность, возможность поместить ребенка в детский сад и работать и т.д. Может быть, действительно, нужно как-то регулировать рынок труда. Но социальная сфера, та же чистота — это уже бренд. Детские сады, школы, у нас сохранена инфраструктура, медицина, просто возможность, приехав сюда, нам с вами и человеку, который получил вид на жительство и обладает такими же правами, обеспечить своего ребенка образованием дошкольным бесплатно, детским садом, улучшать свою карьеру.