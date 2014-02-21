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Первому начальнику минской дистанции энергоснабжения Белорусской железной дороги исполнилось 100 лет

21 февраля 2014 17:59
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Новости Беларуси. Праздник века. Минчанин Андрей Задорожный 21 февраля при параде. День особенный: первому начальнику столичной дистанции энергоснабжения белорусской железной дороги исполняется 100 лет. Именно он стоял у истоков электрофикации участка «Минск – Олехновичи» полвека назад.

Праздник  торжественный  еще и тем, что юбиляру вручили очередной паспорт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Елена Гиль, младшая дочь:
В 1950 году он приехал в Минск, где и остался по сей день. Очень горжусь этим человеком. Не только потому, что он красивый, умный, самый грамотный. Потому что он самый-самый любимый человек в моей жизни. И ветераны, и новые руководители молодые, и комсомольцы никогда не забывают папу. И это, видимо, продлевает ему жизнь.

# общество # Долгожители Беларуси

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