Первому начальнику минской дистанции энергоснабжения Белорусской железной дороги исполнилось 100 лет

Новости Беларуси. Праздник века. Минчанин Андрей Задорожный 21 февраля при параде. День особенный: первому начальнику столичной дистанции энергоснабжения белорусской железной дороги исполняется 100 лет. Именно он стоял у истоков электрофикации участка «Минск – Олехновичи» полвека назад.

Праздник торжественный еще и тем, что юбиляру вручили очередной паспорт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Елена Гиль, младшая дочь:

В 1950 году он приехал в Минск, где и остался по сей день. Очень горжусь этим человеком. Не только потому, что он красивый, умный, самый грамотный. Потому что он самый-самый любимый человек в моей жизни. И ветераны, и новые руководители молодые, и комсомольцы никогда не забывают папу. И это, видимо, продлевает ему жизнь.