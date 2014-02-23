23 февраля в Беларуси отмечают День защитников Отечества и Вооруженных Сил

Новости Беларуси. 23 февраля в Беларуси чествуют всех, кто защищал Родину, и остается в ратном строю. Белорусы отмечают День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. Этот праздник стал поистине народным. Это отметил глава государства в поздравлении соотечественникам, воинам и ветеранам Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко подчеркнул, что этот День символизирует преемственность патриотических традиций, и выразил благодарность ветеранам Великой Отечественной войны, отстоявшим нашу независимость. Отметил, что их подвиг - пример для новых поколений защитников Родины.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Солдаты и офицеры Вооруженных Сил с честью продолжают славные традиции героев-освободителей, обеспечивая суверенитет и территориальную целостность государства. Выражаю искреннюю признательность всем, кто вносит достойный вклад в укрепление обороноспособности Беларуси.