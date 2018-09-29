Учение белорусских и российских десантников пройдёт в 6 районах Брестской области

Новости Беларуси. На полигоне под Брестом впервые будут десантировать тяжелую технику. В эти дни здесь проходит очередной этап совместного белорусско-российского тактического учения «крылатой пехоты», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Воинский эшелон с личным составом, вооружением и техникой парашютно-десантного батальона России прибыл ровно за неделю до старта активной фазы. Планируется, что российская сторона представит на маневрах группу из 300 человек и больше 70 единиц техники, в том числе самолеты Ил-76МД.

Десантники союзных государств отработают поиск, блокирование и уничтожение условного противника. Тем самым будут подведены итоги совместной подготовки войск за 2018 год.

Сергей Серпухов, заместитель командира 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии России:

Наше соединение в первый раз прибывает на такие учения в Беларусь. В прошлом году мы у себя соединение принимали военнослужащих Республики Беларусь. Действовали на совместных учениях, это было в Рязанской области. Военнослужащие Беларуси показали себя с высокой стороны на всех этапах: на десантировании, на боевых действиях. Поэтому оценки получили только высокие.

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:

В ходе учения мы отработаем основные вопросы. Это ведение контрдиверсионных действий по уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника. За основу мы взяли лесисто-болотистую местность.