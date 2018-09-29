Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон посетили виноградные хозяйства возле Душанбе

Новости Беларуси. Переговоры Эмомали Рахмона и Александра Лукашенко прошли во Дворце Наций в Душанбе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Таджикистана провел для Александра Лукашенко экскурсию по залам резиденции, украшенным уникальной деревянной резьбой ручной работы в национальном стиле (подробности здесь).

Немного позже президенты посетили виноградные хозяйства недалеко от Душанбе.