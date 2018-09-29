Прямой эфир

«Топлёного масла нигде нет, а тут есть»: возле «Чижовка-Арены» проходит большая сельхозярмарка

29 сентября 2018 17:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске самом разгаре сезон сельхозярмарок. В эти выходные возле «Чижовка-Арены» продукцию с приставкой «эко» предлагает Могилевская область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Топлёного масла нигде нет, а тут есть»: возле «Чижовка-Арены» проходит большая сельхозярмарка-1

Фермеры и организации потребкооперации привезли в столицу самый широкий ассортимент: мясную, рыбную и молочную продукцию, мед, консервацию и сотни тонн живых витаминов – фруктов и овощей.

«Топлёного масла нигде нет, а тут есть»: возле «Чижовка-Арены» проходит большая сельхозярмарка-4

Великолепная организация вообще и, конечно, праздничный день. Суббота, светло, солнечно – все с настроением.

«Топлёного масла нигде нет, а тут есть»: возле «Чижовка-Арены» проходит большая сельхозярмарка-7

Топленого масла нигде нет, а тут есть. Я в прошлом году брала в банках, очень хорошее.

«Топлёного масла нигде нет, а тут есть»: возле «Чижовка-Арены» проходит большая сельхозярмарка-10

Валерий Иванов, председатель правления Белкоопсоюза:
У нас нет ни одного грамма какого-то импортного товара. Отсюда не увозим почти ничего, 100 % продаж проходит на этих ярмарках. Два дня такого ударного труда, и наши холодильники остаются пустыми.

«Топлёного масла нигде нет, а тут есть»: возле «Чижовка-Арены» проходит большая сельхозярмарка-13

В осенние выходные у каждой области будет возможность «показать товар лицом». А завершится сезон в начале ноября ярмаркой с участием всех регионов.

# Ярмарки в Минске # общество # Валерий Иванов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусские технологи разработали новый вид шпаклёвки для аппарата безвоздушного нанесения
29 сентября 2018 15:26

Белорусские технологи разработали новый вид шпаклёвки для аппарата безвоздушного нанесения

Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон посетили виноградные хозяйства возле Душанбе
29 сентября 2018 14:16

Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон посетили виноградные хозяйства возле Душанбе

Эмомали Рахмон провел для Александра Лукашенко экскурсию по своей резиденции
29 сентября 2018 12:44

Эмомали Рахмон провел для Александра Лукашенко экскурсию по своей резиденции