«Топлёного масла нигде нет, а тут есть»: возле «Чижовка-Арены» проходит большая сельхозярмарка

Новости Беларуси. В Минске самом разгаре сезон сельхозярмарок. В эти выходные возле «Чижовка-Арены» продукцию с приставкой «эко» предлагает Могилевская область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фермеры и организации потребкооперации привезли в столицу самый широкий ассортимент: мясную, рыбную и молочную продукцию, мед, консервацию и сотни тонн живых витаминов – фруктов и овощей.

Великолепная организация вообще и, конечно, праздничный день. Суббота, светло, солнечно – все с настроением.

Топленого масла нигде нет, а тут есть. Я в прошлом году брала в банках, очень хорошее.

Валерий Иванов, председатель правления Белкоопсоюза:

У нас нет ни одного грамма какого-то импортного товара. Отсюда не увозим почти ничего, 100 % продаж проходит на этих ярмарках. Два дня такого ударного труда, и наши холодильники остаются пустыми.