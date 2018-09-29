Белорусские технологи разработали новый вид шпаклёвки для аппарата безвоздушного нанесения

Новости Беларуси. Новый продукт на строительном рынке: белорусские технологи разработали новый вид шпаклевки для специального аппарата безвоздушного нанесения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она в разы дешевле импортных аналогов, при этом качество и характеристики остаются на самом высоком уровне.

Об отделке квартир, Виктор, кажется, знает все: 27 лет работы обязывают.

Прорывом – не иначе – он называет аппарат безвоздушного нанесения шпаклевки. С его помощью скорость работ увеличивается в 8 раз.

Виктор Варакса, бригадир маляров СУ-204 ОАО «Мапид»:

Шпатлевание стены – это один из самых трудоемких процессов. Эти аппаратом можно выполнять работу в течение дня ту, что делает бригада из 10 человек.

Но чтобы аппарат работал, для него закупалась особая шпаклевка. Дорогая, импортная. Перед технологами стояла непростая задача – создать достойный аналог.

Его цена должна быть ниже, а качество – на уровне. Месяцы работы в лаборатории специализированного управления № 204 не прошли даром. И дело не только в цене.

Александр Свирид, начальник СУ-204 ОАО «Мапид»:

Труд рабочего-маляра именно при выполнении шпаклевочных работ довольно напряженный. Много раз нужно наклониться для того, чтобы наложить шпаклевку на поверхность, особенно на потолок. А эта технология позволяет наносить механически и в разы увеличивает производительность труда.

Созданная на водной основе, шпаклевка отличается экологичностью и огнестойкостью. А ее белизна не исказит цвет краски, которую нанесут следующим слоем.

Михаил Мордич, научный сотрудник НИИЛ бетона и строительных материалов:

То, что было подтверждено многими аккредитованными лабораториями нашей республики, в том числе пожарно-техническими и санитарно-техническими лабораториями – то, что эта шпаклевка безопасна.

Ее можно применять в детских дошкольных учреждениях, школах, больницах – там, где есть повышенные требования именно к экологичности, к охране здоровья подрастающего поколения.