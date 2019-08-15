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Учебники с «ожившими» изображениями начнут применять в белорусских школах

15 августа 2019 10:47
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Новости Беларуси. Технологии в образовании. Учебники с дополненной реальностью презентовали 15 августа книжные издательства страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Учебники с «ожившими» изображениями начнут применять в белорусских школах-1

Учиться по ним в некоторых классах начнут уже в 2019 году. Для того, чтобы «оживить» иллюстрации, необходимо скачать специальное приложение на свой смартфон и навести считывающее устройство камеры на qr-код или изображение. Так, можно увидеть химическую реакцию или оживить эксперимент.

Учебники с «ожившими» изображениями начнут применять в белорусских школах-4

Разработчики уверены, что таким образом школьники смогут лучше понимать предметы. К слову, учебник по физике – своеобразный опытный образец издательства «Народная асвета».

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Помимо новых технологий, его особенность – формат и облегчённая обложка. Минобразования планирует тестировать его в течение 5 лет и по итогу сделать выводы об износостойкости.

Учебники с «ожившими» изображениями начнут применять в белорусских школах-7

Людмила Романовская, заместитель директора по методической работе Национального института образования:
Мы обращаем внимание на то, чтобы в полиграфическом и редакционно-издательском исполнении новых учебных пособий соблюдалась преемственность с ранее изданными учебниками. Чтобы тексты пособий были написаны максимально доступным языком и задания, которые там предложены, носили практик-ориентированный характер и были наполнены национальным содержанием.

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Учебники с «ожившими» изображениями начнут применять в белорусских школах-10

# Школы в Беларуси # общество # Людмила Романовская # Фотофакт

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