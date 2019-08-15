Учебники с «ожившими» изображениями начнут применять в белорусских школах

Новости Беларуси. Технологии в образовании. Учебники с дополненной реальностью презентовали 15 августа книжные издательства страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учиться по ним в некоторых классах начнут уже в 2019 году. Для того, чтобы «оживить» иллюстрации, необходимо скачать специальное приложение на свой смартфон и навести считывающее устройство камеры на qr-код или изображение. Так, можно увидеть химическую реакцию или оживить эксперимент.

Разработчики уверены, что таким образом школьники смогут лучше понимать предметы. К слову, учебник по физике – своеобразный опытный образец издательства «Народная асвета». Выпущен первый белорусский букварь на Брайле Помимо новых технологий, его особенность – формат и облегчённая обложка. Минобразования планирует тестировать его в течение 5 лет и по итогу сделать выводы об износостойкости.