Выпущен первый белорусский букварь на Брайле

Новости Беларуси. Учебники с дополненной реальностью презентовали 15 августа книжные издательства страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Учебники с ожившими изображениями начнут применять в белорусских школах
Новости Беларуси. Учебники с дополненной реальностью презентовали 15 августа книжные издательства страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Учебники с ожившими изображениями начнут применять в белорусских школах
Среди представленных к учебному году книжных новинок и первый белорусский букварь, написанный шрифтом Брайля для детей с нарушением зрения. Для школ, где занимаются такие ребята, выпущен целый ряд изданий.
Виктория Калистратова, директор издательства «Народная асвета»:
Это очень интересное издание, очень много рисунков, когда незрячие детки только начинают читать. Это самая важная и главная книга для детей с особенностями развития зрения.
Выпустили ряд учебников для детей, которые обучаются на 1-2 отделении с особенностями интеллектуального развития. Каждый наш гражданин Республики Беларусь должен выйти после школы и быть социально полезным.
В новом учебном году к занятиям приступят чуть больше миллиона школьников, в том числе 115 тысяч детей впервые сядут за парты.
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