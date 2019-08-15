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Выпущен первый белорусский букварь на Брайле

15 августа 2019 10:44
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Новости Беларуси. Учебники с дополненной реальностью презентовали 15 августа книжные издательства страны,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учебники с ожившими изображениями начнут применять в белорусских школах

Выпущен первый белорусский букварь на Брайле-1

Среди представленных к учебному году книжных новинок и первый белорусский букварь, написанный шрифтом Брайля для детей с нарушением зрения. Для школ, где занимаются такие ребята, выпущен целый ряд изданий.

Выпущен первый белорусский букварь на Брайле-4

Виктория Калистратова, директор издательства «Народная асвета»:
Это очень интересное издание, очень много рисунков, когда незрячие детки только начинают читать. Это самая важная и главная книга для детей с особенностями развития зрения.

Выпущен первый белорусский букварь на Брайле-7

Выпустили ряд учебников для детей, которые обучаются на 1-2 отделении с особенностями интеллектуального развития. Каждый наш гражданин Республики Беларусь должен выйти после школы и быть социально полезным.

Выпущен первый белорусский букварь на Брайле-10

В новом учебном году к занятиям приступят чуть больше миллиона школьников, в том числе 115 тысяч детей впервые сядут за парты.

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# Школы в Беларуси # общество # Виктория Калистратова # Фотофакт

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