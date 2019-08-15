Выпущен первый белорусский букварь на Брайле

Новости Беларуси. Учебники с дополненной реальностью презентовали 15 августа книжные издательства страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Учебники с ожившими изображениями начнут применять в белорусских школах

Среди представленных к учебному году книжных новинок и первый белорусский букварь, написанный шрифтом Брайля для детей с нарушением зрения. Для школ, где занимаются такие ребята, выпущен целый ряд изданий.

Виктория Калистратова, директор издательства «Народная асвета»:

Это очень интересное издание, очень много рисунков, когда незрячие детки только начинают читать. Это самая важная и главная книга для детей с особенностями развития зрения.

Выпустили ряд учебников для детей, которые обучаются на 1-2 отделении с особенностями интеллектуального развития. Каждый наш гражданин Республики Беларусь должен выйти после школы и быть социально полезным.