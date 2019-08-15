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Объявлен творческий конкурс на тему семьи: что нужно сделать и какие призы получат победители

15 августа 2019 09:38
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«Крепка семья – крепка держава» – творческий конкурс под таким названием запустило на днях Министерство информации Республики Беларуси и ОО «Белорусский союз женщин».

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» заместитель начальника управления электронных СМИ и интернет-ресурсов Министерства информации Республики Беларусь – Галина Гусакова и первый заместитель председателя ОО «Белорусский союз женщин» – Светлана Ситникова.

Кто может принять участие в этом конкурсе?

Галина Гусакова, заместитель начальника управления электронных СМИ и интернет-ресурсов Министерства информации Республики Беларусь:
В конкурсе могут принять участие как отдельные журналисты, так и редакции СМИ. Это не только там печатные и электронные СМИ, сегодня уже могут принимать участие и представители сетевых изданий.

Отдельно хочется отметить такую номинацию, как лучшая фоторабота. Она всегда очень интересна тем, что альбомы просто замечательных фотографий, посвященных семьям, детям, семейному отдыху.

Мы всегда с таким удовольствием смотрим и, наверное, это одна из сложных номинаций, в которой жюри надо принимать свое решение. Тут кроме каких-то внешних технических моментов, конечно, огромное значение имеет глубина открытия. Какое впечатление производит фотография на человека?! Мне кажется, что это должно быть одно из самых важных моментов.

Объявлен творческий конкурс на тему семьи: что нужно сделать и какие призы получат победители-1

Какие призы ждут победителей?

Галина Гусакова:
В каждой номинации по два победителя. Как-то было принято решение, что не будем мы делить первое, второе, третье место: всегда очень высокое качество работы, очень сложно определить. Поэтому как-то было принято решение, что будет два победителя. Соответственно, они получают дипломы, которые подписаны как министром информации, так и руководителем Белорусского союза женщин. Есть там небольшие какие-то премии, но это не самое главное. Мы стараемся вот эту саму церемонию награждения организовать, чтобы это было, всё-таки, интересно, ярко, практически ежегодно у нас в новом месте, с новыми участниками,  создать людям праздник.

Объявлен творческий конкурс на тему семьи: что нужно сделать и какие призы получат победители-4

# Конкурс # общество # Галина Гусакова # Светлана Ситникова # Фотофакт

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