Объявлен творческий конкурс на тему семьи: что нужно сделать и какие призы получат победители

«Крепка семья – крепка держава» – творческий конкурс под таким названием запустило на днях Министерство информации Республики Беларуси и ОО «Белорусский союз женщин».

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – заместитель начальника управления электронных СМИ и интернет-ресурсов Министерства информации Республики Беларусь – Галина Гусакова и первый заместитель председателя ОО «Белорусский союз женщин» – Светлана Ситникова.

Кто может принять участие в этом конкурсе?

Галина Гусакова, заместитель начальника управления электронных СМИ и интернет-ресурсов Министерства информации Республики Беларусь:

В конкурсе могут принять участие как отдельные журналисты, так и редакции СМИ. Это не только там печатные и электронные СМИ, сегодня уже могут принимать участие и представители сетевых изданий.

Отдельно хочется отметить такую номинацию, как лучшая фоторабота. Она всегда очень интересна тем, что альбомы просто замечательных фотографий, посвященных семьям, детям, семейному отдыху.

Мы всегда с таким удовольствием смотрим и, наверное, это одна из сложных номинаций, в которой жюри надо принимать свое решение. Тут кроме каких-то внешних технических моментов, конечно, огромное значение имеет глубина открытия. Какое впечатление производит фотография на человека?! Мне кажется, что это должно быть одно из самых важных моментов.