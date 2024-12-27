Пожарная служба Брестской области отметила 85-летие в 2024-м

Технический арсенал брестских спасателей пополнил поисково-спасательный автомобиль и несколько единиц специального оборудования для наполнения баллонов и обслуживания техники. Все это стало подарком к 85-летию образования органов пожарной службы Брестской области, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За последние несколько лет Парк спасательной техники Брестской области пополнили без малого сотней единиц новой техники. 60 % из них изготовлены на предприятии «ПОЖСНАБ». Сегодня областное управление делает упор на развитие поисково-спасательной службы: приобретаются квадроциклы и квадрокоптеры, отрабатываются методики. Совершенствовать работу спасательной службы продолжат и в более масштабном плане.

Валерий Рудольф, начальник Брестского областного управления МЧС:

Планируется строительство нового поста в Ольшанах – это населенный пункт, где мы видим, что нужно строить новый пост. Также мы ведем проектирование реконструкции в Кобрине. Ведутся работы по реконструкции в Дрогичине. Приступим в Ганцевичах.

Кроме того, к юбилейной дате на территории областного управления в Бресте открыли памятный знак – 85 лет профессионализма, отваги и чести, – очертив очередную веху в истории.