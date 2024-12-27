Чем больше воздействие солнечных лучей, тем выше риск заболевания. Узнали у врача о лечении рака кожи
Кожа – это наш самый большой орган. Площадь ее поверхности может составлять до 2 квадратных метров, а вместе с подкожной клетчаткой до 20 % массы человеческого тела. К сожалению, рак кожи считается одним из самых распространенных типов рака в мире, его частота возрастает с каждым годом.
Руслан Лукьяновский, врач онколог-хирург клиники «Мерси»:
Если в 2014 году таких пациентов было чуть больше 8 000, то в 2023 году количество пациентов переросло 11 200. Это удел людей старшей возрастной группы, больше всего заболеваемость приходится на возраст 70 лет и старше. Самый важный фактор, который вызывает раннее старение кожи, различные заболевания предопухолевые, опухолевые, – это ультрафиолетовое излучение.
Чем больше воздействие солнечных лучей, тем выше риск для возникновения заболевания. Также причиной рака кожи зачастую становится воздействие химических и физических факторов. Злокачественная опухоль может развиваться в области ожогов, а также из-за ионизирующего излучения.
Руслан Лукьяновский:
Большое количество патологических состояний кожи вызывает трудность диагностики не только для врачей несвязанных с этой патологией специальности, но и для нас, онкологов, дерматологов. Образование, которое вызывает подозрение или у пациента, или у врача, должно быть изучено специалистом, в том числе с помощью специальной аппаратуры – дерматоскоп, который позволяет провести диагностику образований. Точный диагноз можно поставить иногда только после биопсии или полного удаления подозрительных образований кожи.
Чем раньше поставлен диагноз, тем больше вероятность полного выздоровления с применением минимальных методов воздействия или хирургического лечения.
Руслан Лукьяновский:
Рак кожи чаще всего встречается в виде базалиомы. Этот рак достаточно благоприятный, крайне редко дает метастазы. Без лечения достаточно глубоко может прорастать в ткани, там самым вызывать после операции косметические дефекты.
Второе место по заболеваемости занимает плоскоклеточный рак кожи. Это достаточно агрессивная опухоль, которая может давать метастазы.
Руслан Лукьяновский:
При ранней диагностике очень успешное лечение. А более запущенные стадии, к сожалению, требуют больших операций, химиотерапии, радиотерапии. Меланома не относится к раку кожи, но это одна из самых агрессивных опухолей, о которой можно говорить долго, это отдельный вид опухоли, который требует специфического лечения.
Как правило, опухолевое заболевание кожи проявляется любым непонятным образованием в виде пятна или язвы, которое долго не заживает или появляется снова.
Татьяна Вертиховская, врач-дерматолог клиники «Мерси»:
Необходимо периодически осматривать кожу своего тела на предмет появления новых элементов. Если вы заметили, что какое-то из образований на вашей коже резко поменяло цвет, увеличилось в размере, на них начали появляться какие-то корочки, они начали кровоточить сами по себе, необходимо обратиться к врачу дерматоонкологу.
Помните, если удалить образование при первых признаках злокачественных изменений, можно избежать развития заболевания. Также снизить риски помогут простые правила профилактики рака.
Татьяна Вертиховская:
В период активного солнца необходимо защищать вашу кожу. Это может быть как механическая защита, например, одежда из длинной легкой ткани. Если вы едете отдыхать, желательно с 11 утра до 16 часов дня находиться в тени. Естественная тень – самая лучшая защита от солнца.
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