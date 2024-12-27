Чем больше воздействие солнечных лучей, тем выше риск заболевания. Узнали у врача о лечении рака кожи

Кожа – это наш самый большой орган. Площадь ее поверхности может составлять до 2 квадратных метров, а вместе с подкожной клетчаткой до 20 % массы человеческого тела. К сожалению, рак кожи считается одним из самых распространенных типов рака в мире, его частота возрастает с каждым годом.

Руслан Лукьяновский, врач онколог-хирург клиники «Мерси»:

Если в 2014 году таких пациентов было чуть больше 8 000, то в 2023 году количество пациентов переросло 11 200. Это удел людей старшей возрастной группы, больше всего заболеваемость приходится на возраст 70 лет и старше. Самый важный фактор, который вызывает раннее старение кожи, различные заболевания предопухолевые, опухолевые, – это ультрафиолетовое излучение.

Чем больше воздействие солнечных лучей, тем выше риск для возникновения заболевания. Также причиной рака кожи зачастую становится воздействие химических и физических факторов. Злокачественная опухоль может развиваться в области ожогов, а также из-за ионизирующего излучения.

Руслан Лукьяновский:

Большое количество патологических состояний кожи вызывает трудность диагностики не только для врачей несвязанных с этой патологией специальности, но и для нас, онкологов, дерматологов. Образование, которое вызывает подозрение или у пациента, или у врача, должно быть изучено специалистом, в том числе с помощью специальной аппаратуры – дерматоскоп, который позволяет провести диагностику образований. Точный диагноз можно поставить иногда только после биопсии или полного удаления подозрительных образований кожи.

Чем раньше поставлен диагноз, тем больше вероятность полного выздоровления с применением минимальных методов воздействия или хирургического лечения.

Руслан Лукьяновский:

Рак кожи чаще всего встречается в виде базалиомы. Этот рак достаточно благоприятный, крайне редко дает метастазы. Без лечения достаточно глубоко может прорастать в ткани, там самым вызывать после операции косметические дефекты.