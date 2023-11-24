Учатся на манекенах и фантомах! Как будущие врачи осваивают азы работы в Молодечно?

В Молодечненском государственном медицинском колледже занимаются не только по учебникам, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Новейшее оборудование позволяет учащимся погружаться в реальность. Грамотно оказывать медпомощь, ставить диагнозы. А далее все знания применять на практике. Оснащенность современных лабораторий оценила и наш корреспондент Екатерина Ковальчук.

В современной лаборатории будущие специалисты имеют возможность закреплять теорию на практике. Оборудование, расходные материалы, медицинская мебель и инструменты – для работы есть все. Теперь задача – грамотно это использовать. Кроме того, в лаборатории представлено пять модулей по основным специализациям: акушерство, педиатрия, терапия, хирургия, гинекология.

Надежда Карпович, заведующая лабораторией по отработке навыков Молодечненского государственного медицинского колледжа имени И.В. Залуцкого:

Лаборатория в основном работает в первую смену – с 8:00 до 17:00. Однако есть возможность у учащихся работать и после занятия, отрабатывать практические навыки. Кроме практических занятий, у нас проходят различные олимпиады профессионального мастерства, тренинги, мастер-классы. Кроме этого, учащиеся на базе лаборатории допускаются к учебной практике.