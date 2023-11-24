Судьба долгостроя по улице Жуковского определилась – минчанам помогли в Совете Республики

Судьба долгостроя по улице Жуковского определилась, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Жилой дом не был введен в эксплуатацию в сроки, работы приостановили. Дольщики дома обратились с коллективной просьбой в Совет Республики. Вопрос не остался без внимания. Подробнее Влада Родовская.

Денис Ханько, как только создал семью, принял решение обзавестись собственным жильем. Как говорят, свить гнездышко. Выбор пал на дом по улице Жуковского. Развитая инфраструктура, рядом строится метро. Все в шаговой доступности. Да только жилое здание в эксплуатацию вовремя не ввели. Местная власть на вопрос: когда – не давала точный ответ. Коллективно застройщики обратились в Совет Республики. И процесс пошел.