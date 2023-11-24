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Судьба долгостроя по улице Жуковского определилась – минчанам помогли в Совете Республики

24 ноября 2023 15:04
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Судьба долгостроя по улице Жуковского определилась, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Жилой дом не был введен в эксплуатацию в сроки, работы приостановили. Дольщики дома обратились с коллективной просьбой в Совет Республики. Вопрос не остался без внимания.

Подробнее Влада Родовская.

Судьба долгостроя по улице Жуковского определилась – минчанам помогли в Совете Республики-1

Денис Ханько, как только создал семью, принял решение обзавестись собственным жильем. Как говорят, свить гнездышко. Выбор пал на дом по улице Жуковского. Развитая инфраструктура, рядом строится метро. Все в шаговой доступности. Да только жилое здание в эксплуатацию вовремя не ввели. Местная власть на вопрос: когда – не давала точный ответ. Коллективно застройщики обратились в Совет Республики. И процесс пошел.

Судьба долгостроя по улице Жуковского определилась – минчанам помогли в Совете Республики-4

Денис Ханько:
Думаю, что могу сказать не только от своего имени, а от большинства дольщиков. Наталья Ивановна сыграла ключевую роль не только в том, что вопрос долгостроя сдвинулся, как он был реализован. Те механизмы реализации и поддержки, которые выработал Мингорисполком по поручению Кочановой, не повлекли значительных дорожаний или внесения дополнительных денежных средств со стороны дольщиков. Это очень важно.

Подробности острого квартирного вопроса смотрите в видео.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Влада Родовская # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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