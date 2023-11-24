Прямой эфир

«Минсктранс» отметил 20-летний юбилей, награждены лучшие сотрудники

24 ноября 2023 14:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Минсктранс» отмечает 20-летний юбилей. В честь круглой даты на предприятии отметили лучших сотрудников, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Минсктранс» отметил 20-летний юбилей, награждены лучшие сотрудники-1

В числе награжденных свыше 40 человек. Это водители, контролеры и руководители автопарков. Благодаря их труду сегодня на общественном транспорте можно добраться до любой точки Минске не более чем за час. Для мегаполиса это достойный показатель. Лучших представителей профессии отметили грамотами, благодарностями и ценными подарками.

«Минсктранс» отметил 20-летний юбилей, награждены лучшие сотрудники-4

Игорь Кульвановский, директор филиала «Транспортный парк № 1» Минсктранса:
Коллектив у нас молодой, средний возраст – 37 лет. Если брать по водителям эксплуатационного парка, по соотношению в основном это водители-мужчины. Уже у нас 14 женщин, которые работают на автобусах и электробусах.

«Минсктранс» отметил 20-летний юбилей, награждены лучшие сотрудники-7

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
Это системообразующее предприятие города Минска. И, конечно, логистика, безопасность движения и своевременность доставки наших жителей и гостей столицы – все зависит от «Минсктранса», от сплоченной работы коллектива. Это особо ответственная миссия – доставить живыми, здоровыми своевременно наших жителей и гостей столицы.

В «Минсктрансе» работают порядка 10 тысяч человек. На балансе предприятия 2,5 тысячи единиц подвижного состава. Кстати, автопарки ежегодно обновляются.

# Транспорт Беларуси # общество # Надежда Лазаревич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Игорь Сергеенко побывал с рабочей поездкой в Несвижском районе
24 ноября 2023 14:18

Игорь Сергеенко побывал с рабочей поездкой в Несвижском районе

Условия для раздельного сбора созданы. Могут ли оштрафовать за отказ сортировать мусор?
24 ноября 2023 13:52

Условия для раздельного сбора созданы. Могут ли оштрафовать за отказ сортировать мусор?

Предельная численность делегатов ВНС составит 1200 человек
24 ноября 2023 13:49

Предельная численность делегатов ВНС составит 1200 человек