«Минсктранс» отметил 20-летний юбилей, награждены лучшие сотрудники

Новости Беларуси. «Минсктранс» отмечает 20-летний юбилей. В честь круглой даты на предприятии отметили лучших сотрудников, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В числе награжденных свыше 40 человек. Это водители, контролеры и руководители автопарков. Благодаря их труду сегодня на общественном транспорте можно добраться до любой точки Минске не более чем за час. Для мегаполиса это достойный показатель. Лучших представителей профессии отметили грамотами, благодарностями и ценными подарками.

Игорь Кульвановский, директор филиала «Транспортный парк № 1» Минсктранса: Коллектив у нас молодой, средний возраст – 37 лет. Если брать по водителям эксплуатационного парка, по соотношению в основном это водители-мужчины. Уже у нас 14 женщин, которые работают на автобусах и электробусах.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Это системообразующее предприятие города Минска. И, конечно, логистика, безопасность движения и своевременность доставки наших жителей и гостей столицы – все зависит от «Минсктранса», от сплоченной работы коллектива. Это особо ответственная миссия – доставить живыми, здоровыми своевременно наших жителей и гостей столицы.

В «Минсктрансе» работают порядка 10 тысяч человек. На балансе предприятия 2,5 тысячи единиц подвижного состава. Кстати, автопарки ежегодно обновляются.