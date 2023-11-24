«Всё в шаговой доступности». Педиатрическое отделение открыли в новом микрорайоне Гомеля

Качественная медицинская помощь в шаговой доступности. При центральной детской поликлинике в Гомеле открыли новое педиатрическое отделение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разместилось оно на первом этаже 11-этажного жилого дома, где проживают молодые и многодетные семьи. В нем будут обслуживать не только маленьких гомельчан, но и детей из района. Всего около 3 000 пациентов.

Кроме педиатров, здесь будут работать дефектолог и психолог. Есть клинико-диагностическая лаборатория, процедурные и физиотерапевтические кабинеты, установлено современное оборудование. Кроме того, отделение оснащено электронной регистратурой.