«Всё в шаговой доступности». Педиатрическое отделение открыли в новом микрорайоне Гомеля

Качественная медицинская помощь в шаговой доступности. При центральной детской поликлинике в Гомеле открыли новое педиатрическое отделение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Качественная медицинская помощь в шаговой доступности. При центральной детской поликлинике в Гомеле открыли новое педиатрическое отделение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разместилось оно на первом этаже 11-этажного жилого дома, где проживают молодые и многодетные семьи. В нем будут обслуживать не только маленьких гомельчан, но и детей из района. Всего около 3 000 пациентов.
Кроме педиатров, здесь будут работать дефектолог и психолог. Есть клинико-диагностическая лаборатория, процедурные и физиотерапевтические кабинеты, установлено современное оборудование. Кроме того, отделение оснащено электронной регистратурой.
Екатерина Шульга, жительница Гомеля:
Не нужно стоять на остановках, в транспорте ехать очень далеко от поликлиники. Здесь все в шаговой доступности. Сдали все необходимые анализы, послушал врач, сделали УЗИ.
Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Здесь много аспектов. Это и более дешевое в рамках затраты материальных ресурсов, и самое основное, что вот то, к чему стремимся, к аналогии семейного доктора. Педиатр, по большому счету, – всегда семейный доктор. Сейчас, наряду со многими специалистами, здесь работают три врача-педиатра. Но здесь могут работать и шесть, и восемь – до девяти. Поэтому мы сегодня все друг другу пожелали, чтобы детей у нас стало больше.
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