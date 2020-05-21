Учат детей правилам безопасности. Яркие наклейки появились на остановках в Минске

Новости Беларуси. Тематические наклейки появились на остановках общественного транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, накануне летних каникул в ГАИ Партизанского района решили напомнить взрослым и детям о правилах безопасности. Например, одна из таких наклеек появилась на Ваупшасова возле школы-интерната.

На плакате важная информация, которая подскажет, чему можно научить маленького пешехода. Всего таких наклеек пять, но вскоре их станет больше. Подобные плакаты появятся на остановках вблизи учебных заведений. «Может, я их и не накоплю и не буду наказан». Что говорят водители о балльной системе штрафов?

Татьяна Спадабаева, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Партизанского РУВД:

Когда наступают каникулы, у детей появляется много свободного времени. И они проводят его на улице. Поэтому родителям стоит позаботиться о том, чтобы они были в безопасности, то есть ежедневно напоминать о правилах дорожного движения.