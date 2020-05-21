«Ежемесячные гранты и гарантированное трудоустройство». «Славкалий» Михаила Гуцериева и БНТУ реализуют совместный проект

Новости Беларуси. Олимпиада «Построим будущее вместе». Совместный проект компании «Славкалий» и БНТУ 21 мая стартовал в Любани, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Онлайн-тестирование проводится среди выпускников школ и включает задания по математике и физике. Основная цель проведения тестирования – привлечь местную молодежь к трудоустройству на Нежинском ГОК, где уже в 2021 году потребуется более 50 молодых специалистов горнотехнологического профиля.

Ваня и Женя, как и все выпускники, с волнением ждут начала вступительной кампании. Но перед сдачей ЦТ согласились пройти еще одно тестирование. Как участники олимпиады – совместного проекта компании «Славкалий» и БНТУ – они видят возможность не только проверить знания, но и получить билет в будущее.

Иван Сеножацкий, ученик средней школы №1 Любани:

Я бы хотел трудоустроиться на такое большое и очень серьезное предприятие для нашего города. Оно очень перспективное, как я считаю. У нас хороший город, все в нем есть, все комфортно. Для жизни у нас всего хватает. Олимпиада проходит в формате онлайн-тестирования и включает два этапа. 21 мая участники выполняют задания по математике, 22 мая им предстоит испытание по физике. Специальное компьютерное приложение содержит 20 заданий. Справиться с ними нужно за два часа.

Евгений Шило, ученик средней школы №1 Любани:

Я записался на олимпиаду по физике и хочу набрать не ниже 70 баллов. Победителя и призеров ждут ценные подарки. Но главное в другом: все участники олимпиады, выбравшие обучение в вузе по горнотехнологическому профилю, получат поддержку компании «Славкалий» – выплату ежемесячных грантов, бесплатное проживание в общежитии, помощь во время учебы и гарантированное трудоустройство по специальности.

Андрей Александров, первый заместитель директора – главный инженер ИООО «Славкалий»:

Мы строим современное предприятие. А, соответственно, будут применяться новые технологии, новое оборудование. Это должно быть интересно прежде всего для молодых ребят, которые увидят современное оборудование, основанное на высокой степени автоматизации, IT-технологиях. То, что, в принципе, молодежь на сегодняшний день очень сильно привлекает.

Как отмечают в одном из ведущих вузов страны, у подобных совместных проектов высокие шансы на успех. Специальность будущим студентам стоит выбирать с ориентацией на конкретное предприятие. Этот мировой опыт доказывает свою эффективность.

Владимир Стасевич, заместитель декана факультета горного дела и инженерной экологии БНТУ:

Результаты будут оцениваться комиссией из трех человек. В комиссию будут входить те преподаватели, которые и составляли данные тесты. По результатам дополнительно дадим возможность учащимся познакомиться с правильным решением.