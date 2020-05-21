Прямой эфир

Приезжают в санаторий с удочками. Как проходит реабилитация пациентов после коронавируса?

21 мая 2020 18:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Реабилитационный центр под Витебском одним из первых в стране начал прием пациентов, которые перенесли пневмонии, осложненные коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За первые два дня на оздоровление в «Железняки» приехали более 20 человек. Это студенты, рабочие, пенсионеры – все те, кто уже победил болезнь. Важное отличие от больниц, в которых многие лежали по несколько недель, – здесь можно и даже нужно выходить на свежий воздух.

Как оздоравливают пациентов и зачем некоторые привезли с собой удочки, интересовалась Анастасия Бут.

Приезжают в санаторий с удочками. Как проходит реабилитация пациентов после коронавируса?-1

Реабилитационный центр кардиологического профиля. Он же излюбленный санаторий для россиян. Зарубежные гости всегда отмечали в «Железняках» идеальный баланс цены и качества. Так вот теперь то самое качество оценивают исключительно белорусы, перенесшие пневмонии, осложненные COVID-19. А вот все расходы на себя берет государство.

Приезжают в санаторий с удочками. Как проходит реабилитация пациентов после коронавируса?-4

Иван Матосов работает буквально в нескольких километрах от реабилитационного центра. В единственном в Беларуси месте, где добывают доломит: в карьере на огромных кранах.

Приезжают в санаторий с удочками. Как проходит реабилитация пациентов после коронавируса?-7


 
Высота, как известно, слабых не прощает. И чтобы снова подняться к облакам, Ивану крайне важно восстановиться после болезни здесь, на земле.

Приезжают в санаторий с удочками. Как проходит реабилитация пациентов после коронавируса?-9


 
Иван Матосов, житель Витебска:
Есть такой нюанс, как слабость в мышцах. Работа связана с высотой, поэтому, чтобы обезопасить себя окончательно, я решил надо. Есть проблемы – может, мне так кажется, а может и нет – по мышцам в спине. Есть такие моменты, когда неприятно, тянет, побаливает. 

Приезжают в санаторий с удочками. Как проходит реабилитация пациентов после коронавируса?-11


 
В режиме нон-стоп сюда съезжаются люди со всей Витебской области. У каждого – своя история заболевания, но всех объединяет одно – они победили вирус. Теперь самое время наслаждаться жизнью и даже заниматься любимым делом. Некоторые пациенты приехали с удочками. Рядом – Западная Двина.

Приезжают в санаторий с удочками. Как проходит реабилитация пациентов после коронавируса?-13

Виктор Трофимов, житель Витебска:
Сюда ездил раньше на рыбу, так тоже я спросил, можно выходить – можно. Ну, чем-то вечером заняться надо будет. Просто для себя отдохнуть. Зимой не удалось, так сейчас немного половить. 

Приезжают в санаторий с удочками. Как проходит реабилитация пациентов после коронавируса?-16

Приезжают в санаторий с удочками. Как проходит реабилитация пациентов после коронавируса?-18

Продолжительность реабилитации зависит от состояния здоровья пациента. Продлиться курс может от 10 до 18 дней. Надо больше – пребывание продлят. Индивидуальный подход здесь и к лечебно-профилактическим процедурам: ЛФК, дыхательная гимнастика, спелеозона, физиолечение.

Приезжают в санаторий с удочками. Как проходит реабилитация пациентов после коронавируса?-21



Анастасия Бут, корреспондент:
Хороший иммунитет – вот главное оружие в борьбе с любой болезнью. И улучшить его помогает вот такой аппарат – надвенный лазер крови. Проверяем на себе. Скажите, пожалуйста, что со мной сейчас происходит?

Приезжают в санаторий с удочками. Как проходит реабилитация пациентов после коронавируса?-23



– Этот аппарат, хоть он и маленький, но он улучшает кровообращение по всему организму, обогащается организм кислородом, повышается иммунитет, антибактериальное действие еще имеет. 
 

Наталья Берашевич, и.о. заведующего филиала «Реабилитационный центр «Железняки»:
С учетом того, что эта инфекция протекает достаточно длительно, достаточно имеет много осложнений, имеет затяжной характер. Основные задачи – это восстановление пациентов после перенесенной пневмонии ассоциированной с COVID-19 и возвращение их к полноценной жизни и труду в том числе. Это устранение остаточных явлений, таких как длительно сохраняющийся кашель, это профилактика разрастаний фиброзной ткани, которая остается после перенесенной инфекции, и это восстановление иммунитета.

Приезжают в санаторий с удочками. Как проходит реабилитация пациентов после коронавируса?-26

Одновременно центр может принять до 90 пациентов. Их размещают одно- и двухместные номера. А главное, в отличие от больниц, выходить на улицу можно и даже нужно.

# Коронавирус # общество # Анастасия Бут # Иван Матосов # Виктор Трофимов # Наталья Берашевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Ежемесячные гранты и гарантированное трудоустройство». «Славкалий» Михаила Гуцериева и БНТУ реализуют совместный проект
21 мая 2020 18:05

«Ежемесячные гранты и гарантированное трудоустройство». «Славкалий» Михаила Гуцериева и БНТУ реализуют совместный проект

Александр Лукашенко: «Надо срочно возвращать больницы онкологическим больным»
21 мая 2020 16:37

Александр Лукашенко: «Надо срочно возвращать больницы онкологическим больным»

Санкт-Петербургский квартал на Семашко построят для нуждающихся
21 мая 2020 14:28

Санкт-Петербургский квартал на Семашко построят для нуждающихся