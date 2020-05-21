Приезжают в санаторий с удочками. Как проходит реабилитация пациентов после коронавируса?

Новости Беларуси. Реабилитационный центр под Витебском одним из первых в стране начал прием пациентов, которые перенесли пневмонии, осложненные коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За первые два дня на оздоровление в «Железняки» приехали более 20 человек. Это студенты, рабочие, пенсионеры – все те, кто уже победил болезнь. Важное отличие от больниц, в которых многие лежали по несколько недель, – здесь можно и даже нужно выходить на свежий воздух. Как оздоравливают пациентов и зачем некоторые привезли с собой удочки, интересовалась Анастасия Бут.

Реабилитационный центр кардиологического профиля. Он же излюбленный санаторий для россиян. Зарубежные гости всегда отмечали в «Железняках» идеальный баланс цены и качества. Так вот теперь то самое качество оценивают исключительно белорусы, перенесшие пневмонии, осложненные COVID-19. А вот все расходы на себя берет государство.

Иван Матосов работает буквально в нескольких километрах от реабилитационного центра. В единственном в Беларуси месте, где добывают доломит: в карьере на огромных кранах.





Высота, как известно, слабых не прощает. И чтобы снова подняться к облакам, Ивану крайне важно восстановиться после болезни здесь, на земле.





Иван Матосов, житель Витебска:

Есть такой нюанс, как слабость в мышцах. Работа связана с высотой, поэтому, чтобы обезопасить себя окончательно, я решил – надо. Есть проблемы – может, мне так кажется, а может и нет – по мышцам в спине. Есть такие моменты, когда неприятно, тянет, побаливает.





В режиме нон-стоп сюда съезжаются люди со всей Витебской области. У каждого – своя история заболевания, но всех объединяет одно – они победили вирус. Теперь самое время наслаждаться жизнью и даже заниматься любимым делом. Некоторые пациенты приехали с удочками. Рядом – Западная Двина.

Виктор Трофимов, житель Витебска:

Сюда ездил раньше на рыбу, так тоже я спросил, можно выходить – можно. Ну, чем-то вечером заняться надо будет. Просто для себя отдохнуть. Зимой не удалось, так сейчас немного половить.

Продолжительность реабилитации зависит от состояния здоровья пациента. Продлиться курс может от 10 до 18 дней. Надо больше – пребывание продлят. Индивидуальный подход здесь и к лечебно-профилактическим процедурам: ЛФК, дыхательная гимнастика, спелеозона, физиолечение.





Анастасия Бут, корреспондент:

Хороший иммунитет – вот главное оружие в борьбе с любой болезнью. И улучшить его помогает вот такой аппарат – надвенный лазер крови. Проверяем на себе. Скажите, пожалуйста, что со мной сейчас происходит?





– Этот аппарат, хоть он и маленький, но он улучшает кровообращение по всему организму, обогащается организм кислородом, повышается иммунитет, антибактериальное действие еще имеет.





Наталья Берашевич, и.о. заведующего филиала «Реабилитационный центр «Железняки»:

С учетом того, что эта инфекция протекает достаточно длительно, достаточно имеет много осложнений, имеет затяжной характер. Основные задачи – это восстановление пациентов после перенесенной пневмонии ассоциированной с COVID-19 и возвращение их к полноценной жизни и труду в том числе. Это устранение остаточных явлений, таких как длительно сохраняющийся кашель, это профилактика разрастаний фиброзной ткани, которая остается после перенесенной инфекции, и это восстановление иммунитета.