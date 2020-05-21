«Может, я их и не накоплю и не буду наказан». Что говорят водители о балльной системе штрафов?

Новости Беларуси. Нововведения в Кодексе об административных правонарушениях активно обсуждаются в социальных сетях, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Таким образом, новая система начисления штрафов за нарушение правил дорожного движения привлекла внимание автомобилистов.





Водителям будут начисляться от 1 до 3 баллов в зависимости от тяжести преступления. Так, самый низкий балл можно заработать за непристегнутый ремень безопасности, разговор по телефону, 2 балла – за превышение скорости. Максимальное количество баллов – за вождение в нетрезвом виде.

Балльная система наказаний за нарушение ПДД. Какие изменения ждут белорусов и за что можно лишиться прав? Если водитель накапливает более 10 баллов за год, он будет лишен прав на 6 месяцев. Автомобилисты и сотрудники ГАИ надеются, что такие меры защитят законопослушных водителей от штрафов, а злоумышленники, наоборот, станут более ответственно подходить к соблюдению ПДД.

Может дисциплина улучшиться на дорогах. Должно помочь.

Баллы – это хорошо. Вот я по деревням смотрю, как тут носятся. Просто надо это как-то решить, насколько лишение будет – не сразу на полгода, а допустим, на месяц-полтора.

Баллы – оно даже и лучше, потому что, может, я их и не накоплю и не буду наказан. А за первое нарушение меня накажут – зачем за одно наказывать?

Андрей Гладкий, начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ УВД Мингорисполкома:

Будут смотреться только нарушения, которые влияют на безопасность дорожного движения. Такие нарушения, как выброс мусора из транспортного средства, движение, эксплуатация транспортного средства с нечитаемыми номерами. Те нарушения, которые не влияют на безопасность дорожного движения, за них не будут начисляться штрафные баллы.