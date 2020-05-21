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Занятия по йоге и правильному дыханию для пенсионеров проводят в онлайн-формате

21 мая 2020 18:52
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Новости Беларуси. Занятия для пожилых людей перешли в онлайн-формат, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Занятия по йоге и правильному дыханию для пенсионеров проводят в онлайн-формате-1

В центре социального обслуживания Советского района более 20 кружков, к которым так привыкли пенсионеры. Ранее здесь собирались десятки любителей активных занятий, но сейчас их работу поставили на паузу.

Занятия по йоге и правильному дыханию для пенсионеров проводят в онлайн-формате-4

Чтобы дома людям золотого возраста не было скучно, встречи с педагогами перешли в интернет. Так, упражнения теперь делают по видеосвязи. Пока в таком формате занятия проводят по оздоровительной йоге и правильному дыханию.

Занятия по йоге и правильному дыханию для пенсионеров проводят в онлайн-формате-7

Наталья Жданович, заведующая отделением дневного пребывания для граждан пожилого возраста Территориального центра социального обслуживания населения Советского района:
Оставить наших пожилых граждан, которые привыкли быть социально активными, привыкли общаться друг с другом ежедневно, оставить их в изоляции – это было слишком. Поэтому мы решили рассмотреть формат онлайн-занятий, апробировали его, и, в принципе, все получается.

Занятия по йоге и правильному дыханию для пенсионеров проводят в онлайн-формате-10

Надежда Емельянова, инструктор по йоге Территориального центра социального обслуживания населения Советского района:
Где-то час двадцать занятие идет. Одно занятие в день. И различные группы ходят, кто-то утром, кто-то в обед, даже бывает вечером.

Занятия по йоге и правильному дыханию для пенсионеров проводят в онлайн-формате-13

Приятно, с помощью интернета. Безусловно, поддерживаем связь, пробуем заниматься онлайн, и нам нравится.

# Коронавирус # общество # Наталья Жданович # Надежда Емельянова # Фотофакт

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