Минской средней школе №93 присвоили статус «Школы мира»

Новости Беларуси. Еще на одну школу мира в Минске стало больше. Почетное звание сегодня, 6 мая, присвоено учебному заведению, которое размещается на улице, названной в честь легендарной 120-й дивизии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

93-я школа открыта относительно недавно, и там идут на смелые эксперименты. Одними из первых в столице открыли военно-патриотический класс для пятиклассников, действует там и патриотический клуб. Педагоги, ученики и их родители многое делают для сохранения исторической памяти и культурного наследия, помогают ветеранам и детям-сиротам.

Маргарита Савчик, председатель Первомайской районной организации Белорусского фонда мира:

Они действительно завоевали, получают его по достоинству за свою военно-патриотическую работу, героико-патриотическую работу. Это не так просто.

Оксана Цимбаленко, директор средней школы № 93 Минска:

Мы участвуем в благотворительных мероприятиях, в мероприятиях, связанных с оказанием гуманитарной помощи, у нас существует на базе школы волонтерский отряд. Безусловно, я горжусь и своими учащимися школы, и педагогами, которые принимают не просто активное участие во всех мероприятиях, но и являются инициаторами многих добрых дел.