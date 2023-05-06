Прямой эфир

Минской средней школе №93 присвоили статус «Школы мира»

06 мая 2023 13:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Еще на одну школу мира в Минске стало больше. Почетное звание сегодня, 6 мая, присвоено учебному заведению, которое размещается на улице, названной в честь легендарной 120-й дивизии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Минской средней школе №93 присвоили статус «Школы мира»-1

93-я школа открыта относительно недавно, и там идут на смелые эксперименты. Одними из первых в столице открыли военно-патриотический класс для пятиклассников, действует там и патриотический клуб. Педагоги, ученики и их родители многое делают для сохранения исторической памяти и культурного наследия, помогают ветеранам и детям-сиротам. 

Минской средней школе №93 присвоили статус «Школы мира»-4

Маргарита Савчик, председатель Первомайской районной организации Белорусского фонда мира: 
Они действительно завоевали, получают его по достоинству за свою военно-патриотическую работу, героико-патриотическую работу. Это не так просто. 

Минской средней школе №93 присвоили статус «Школы мира»-7

Оксана Цимбаленко, директор средней школы № 93 Минска: 
Мы участвуем в благотворительных мероприятиях, в мероприятиях, связанных с оказанием гуманитарной помощи, у нас существует на базе школы волонтерский отряд. Безусловно, я горжусь и своими учащимися школы, и педагогами, которые принимают не просто активное участие во всех мероприятиях, но и являются инициаторами многих добрых дел. 

Минской средней школе №93 присвоили статус «Школы мира»-10

Сегодня, 6 мая, в школе провели патриотический фестиваль. Ученики демонстрировали все, чему успели научиться во внеурочное время. Ведь каждая суббота, а это шестой учебный день, там полна открытий и праздников. 

# Школы в Беларуси # общество # Маргарита Савчик # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Наталья Кочанова: 78 лет боль в наших сердцах не утихает. Но кто-то пытается перекроить историю
06 мая 2023 11:44

Наталья Кочанова: 78 лет боль в наших сердцах не утихает. Но кто-то пытается перекроить историю

Белорусские и российские лётчики отработали задачи по взаимному прикрытию
06 мая 2023 10:58

Белорусские и российские лётчики отработали задачи по взаимному прикрытию

До -5°C. Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси из-за заморозков
06 мая 2023 10:50

До -5°C. Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси из-за заморозков