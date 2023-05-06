7 мая – День работников радио, телевидения и связи. Поинтересовались, чем увлекаются сотрудники СТВ

Праздник в студию! 7 мая наши коллеги, радийщики и телевизионщики, отметят профессиональный праздник. Яркий контент – продукт слаженной команды.

С позитивом нашего штурмана Дениса Леоновца съемки проходят на ура. Доставляет на место событий четко и оперативно. Выручает с массовкой. От Франциска Скорины до Всеслава Чародея.

Между любимой семьей и работой нашел место для хобби. Теперь всегда при деньгах. В его мини-банке – дружба народов мира!

Денис Леоновец, водитель СТВ:

Пришел на «Столичное телевидение», устроился. Наши коллеги стали часто ездить в командировку, вот я решил попробовать собрать. Недавно ездил наш оператор в Зимбабве, привез мне купюру. Есть тенге красивые, юани. Английская купюра с Елизаветой. Вот денежка – Малайзия. Даже в водичке не тонет.

А еще индийские рупии, чешские кроны, венгерские форинты, турецкие лиры, новозеландские доллары. В кассе уже больше 100 стран! Изучать валютный дизайн жутко интересно. На зарубежных купюрах блистают национальные герои, архитектура, природа. Причем в коллекции не только современные деньги, но и раритеты. Богатейшая кругосветка с нотками ностальгии.

Денис Леоновец:

Допустим, за 50 рублей можно было погулять, посидеть в «Березке». Вот 100 рублей – это уже месячная зарплата была. Вот такими давали людям зарплаты – лоси, бобры, волки, зубры.

Орел или решка? В личной казне нашлось место для монет. Друзья-коллеги помогают пополнять запасы. Среди эксклюзива – 2 копейки 1796 года! Кажется, музей не за горами. Удивляются, что такая вот коллекция у меня. Буду продолжать дальше собирать!

Юлия Минич, корреспондент СТВ:

Некоторым рецептам Галины Мироновой уже свыше сотни лет. Они перешли к ней от матери и бабушки и хранятся в этом ветхом блокнотике.

Человек-солнце! Корреспондент Юлия Минич всегда в курсе событий. Дежурит по городу, привозит с полей Минщины самые интересные новости. Зрители оценили не только креативный подход, но и стильные образы. В тренде во всех смыслах. Любовь к красоте и дизайну передалась по наследству. С детства Юля сияла в нарядах от мамы и решила не терять эту нить.

Юлия Минич:

Я вообще творческий человек. И всегда по своему характеру мне нужно что-то держать в руках, путешествовать, еще что-то. Я училась и вязать, и шить. В какой-то момент я в соцсетях увидела похожего рода сумочки из трикотажной пряжи и подумала: а почему бы мне не попробовать? Раньше я уже вязала наволочки для подушки, пледы различные – все в дом. И для меня это такой уют.

С любовью к каждой петельке родились сумки-малышки. Пышная вязка создает эффект 3D. Эстетика с нотками бохо и элегантностью Шанель. Тот самый огонек, который зажигает будни и расставляет акценты вечером. А самое главное – ни одна леди не останется незамеченной и подчеркнет свою индивидуальность. Это и вдохновляет.

Юлия Минич:

Ко мне подходили девушки, спрашивали: а где вы купили? Я уже говорила, что, ой, это мое. Мне в первый раз написал молодой человек, сказал, что хочет подобрать подарок для своей девушки. Он мне задал миллиард вопросов. Мне стало так приятно! Своим изделием я подарила частичку стиля. Они с парнем поехали отдыхать в Париж, таким образом моя сумочка оказалась в одной из столиц моды. Много знакомых, моих друзей, родственников интересуется. И для меня самое главное – я вижу в их глазах такой огонек, интерес. Для меня это важно.