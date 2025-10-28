Объединиться и вместе создать более удобное и красивое пространство для жизни. В агрогородке Блонь Пуховичского района провели масштабное благоустройство. Местные жители и работники коммунальных служб уверены: все изменения – как большие, так и не самые значительные – это общие инвестиции в комфорт, красоту и будущее, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В населенном пункте заасфальтировали несколько центральных улиц. Также порядок навели на четырех придомовых территориях: заменили старое дорожное покрытие на современную плитку и обустроили подъезды к домам. В парке установили скамейки и новую детскую площадку.

Андрей Веращака, начальник участка «Блонь» УП «Жилтеплосервис» коммунального хозяйства Пуховичского района:

Также был восстановлен фонтан. На данный момент демонтировано оборудование в связи погодные условия. Работы очень много. На данный момент идет Год благоустройства, поэтому наводим порядок. Работаем в постоянном режиме. Уборка территории, листвы уборка.

Работа по благоустройству будет продолжена. На 2026 год уже запланирован ремонт новых придомовых территорий, укладка плиточных дорожек и асфальтирование еще одной улицы.