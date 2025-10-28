В Витебске стартовал заключительный этап олимпиады школьников Союзного государства

«Россия и Беларусь: историческая и духовная общность». Стартовал заключительный этап олимпиады школьников Союзного государства. Уже два десятка лет интеллектуальное состязание принимают различные города наших стран. На этот раз более 200 старшеклассников встретились в Витебске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабный образовательный проект служит укреплению культурных и интеллектуальных связей между братскими народами. Олимпиада помогает глубже понять наше общее историческое наследие. На площади Победы школьники, члены жюри, руководители делегаций возложили цветы к вечному огню у мемориального комплекса в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков.

Василий Русецкий, председатель жюри олимпиады школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность»:

Олимпиада в Витебске, действительно, на знаковом не только для витебчан, но и для всех белорусов месте – площади Победы. Я думаю, что очень важно получать молодому поколению те опоры и скрепы, которые формируют их жизнь в дальнейшем, вне зависимости от того, чем они будут дальше заниматься. В Витебск приехали 33 команды. Это победители региональных этапов, юные филологи. У них есть шанс проявить себя в самых различных испытаниях. А именно, написании сочинения, риторике, выполнении комплексных заданий. Олимпиада – это и возможность для диалога, установления дружеских контактов.