Около 110 танцевальных площадок для людей серебряного возраста будут работать в Беларуси

Насладиться любимыми мелодиями своей молодости среди старых друзей и знакомых. В этом сезоне в Беларуси будет работать около 110 танцевальных площадок для людей серебряного возраста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Центром притяжения минчан элегантного возраста стал парк Челюскинцев, где такие танцевальные вечера будут проходить и впредь каждую субботу, причем билет покупать не надо. Все бесплатно. Организаторы обещают включить в музыкальный репертуар не только ретромелодии, но и современные хиты.

Мы, конечно же, посещаем танцевальную площадку в парке Челюскинцев. Почему? Потому что это жизнь, движение, эмоции положительные, это встреча с друзьями, общение, знакомства. А это всегда приятно.

Андрей Стригельский, заместитель председателя Мингорисполкома:

Все условия сегодня здесь созданы. Кроме того, в каждом районе такие площадки будут работать. Они начнут работу с 15 мая. И тоже в течение всего летнего периода будут работать для наших уважаемых людей. Наша задача – чтобы люди, которые живут в городе, имели возможность для активного досуга, возможность общаться друг с другом, не были замкнуты в стенах своих квартир, а вот так культурно проводили время.