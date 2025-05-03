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Семейную пару из Борисова, прошедшую ужасы войны, поздравили с наступающим Днём Победы

03 мая 2025 10:39
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История мужества и любви. В канун 80-летия Дня Победы дом борисовчан Эмилии и Анатолия Копыток открыт для многочисленных гостей. Супруги пережили все беды, выпавшие на их поколение, сегодня не обделены вниманием и уважением. Юбилейные медали, подарки и, конечно, цветы от представителей власти накануне вручили Эмилии Александровне, которая прошла шесть концлагерей, и Анатолию Степановичу, ветерану Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Семейную пару из Борисова, прошедшую ужасы войны, поздравили с наступающим Днём Победы-2

Для них подготовили импровизированный концерт. В свою очередь супруги делились с гостями секретами семейного счастья. Более семидесяти лет они вместе.

Семейную пару из Борисова, прошедшую ужасы войны, поздравили с наступающим Днём Победы-4

Исполнилось 72 года, как мы женаты. Но два года до этого дружили!

Семейную пару из Борисова, прошедшую ужасы войны, поздравили с наступающим Днём Победы-6

Николай Карпович, председатель Борисовского районного исполнительного комитета:
Очень нужное дело, конечно. Не в праздники – постоянно нужно оказывать внимание, где-то какую-то помощь. Чтобы они не были забыты. И пока мы будем помнить наших ветеранов, то, что происходило, то будет жива память, не будет войны.

Семейную пару из Борисова, прошедшую ужасы войны, поздравили с наступающим Днём Победы-8

Александр Шипуло, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
В эти дни мы традиционно навещаем наших ветеранов. К сожалению, их становится все меньше. Поэтому этот праздник приумножает свое значение в несколько раз. Этот праздник и со слезами на глазах, потому что это все-таки трагедия, это была война с многочисленными потерями. Но этот праздник радостный, потому что живем под мирным небом. 

Семейную пару из Борисова, прошедшую ужасы войны, поздравили с наступающим Днём Победы-10

Все, кто приближал День Победы, в Беларуси получают материальную помощь. В первый день выплат она перечислена 78 % ветеранов и граждан, пострадавших от последствий войны. Это 5,5 тысячи человек.

# ветераны # Великая Отечественная война # День Победы

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