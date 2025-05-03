Более 50 тысяч участников собрала акция МВД «На страже памяти великого подвига»

Мы не забудем, какой ценой далась Победа! Эти слова в преддверии 9 Мая звучат в каждом уголке Беларуси. Сохранение исторической памяти – часть нашей национальной идеи. Напомним, это еще раз во всеуслышание подтвердил Александр Лукашенко на патриотическом форуме в Волгограде. Цитаты из его выступления уже стали хрестоматийными: «Вместе мы – мощнейшая сила. И нас никогда не победить!» Лукашенко: мы должны, зубами вцепившись, держаться за эту историческую память.

Это сегодня демонстрируют патриоты по всей стране. Объединяющей силой и проявлением любви к Родине стал и автомотопробег МВД «На страже памяти великого подвига».

Конечной точкой в маршруте автомотопробега стала легендарная цитадель. В мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» все началось с церемонии возложения цветов к монументу «Мужество».

За два дня участники автомотопробега преодолели более трех с половиной тысяч километров. Маршрут пролегал по всей стране. Остановки делали у памятников и обелисков. У каждого из них к колонне присоединялось все больше и больше людей. В итоге общее количество участников превысило 50 тысяч человек.

Действующие работники системы МВД и ветераны службы, их семьи, курсанты, воспитанники патриотических клубов – все они в Брестской крепости стали зрителями торжественного концерта-реквиема, посвященного Дню Великой Победы. Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Люди ценят тех героев, которые в годы Великой Отечественной войны очень большой ценой добывали мир на нашей земле. Конечно, отдельное внимание мы уделяли памятникам и тем местам, где погибли наши коллеги. Для нас это очень важно, особенно для наших курсантов, нашей молодежи, которая идет служить в милицию. И сегодня я с уверенностью могу сказать, что сотрудники милиции и наши лицеисты-курсанты, которых становится все больше, мы сделаем все, чтобы сохранить мир на нашей земле.