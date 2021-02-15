«Технологии нужны, но педагогов они не заменят». Мнение директора гимназии о прошедшем ВНС

У нас не совсем стандартный выпуск. Выездная студия СТВ расположилась во Дворце Республики, именно к этому месту на неделе было приковано внимание не только столицы, но и всей страны. Важнейшее событие, к которому готовились не один месяц, два напряженных дня, 2700 делегатов. Шестое Всебелорусское народное собрание состоялось. Как все прошло? Какие инициативы были озвучены от большого города? По какому пути мы, белорусы, будем двигаться дальше? Об этом и многом другом из первых уст. Наши гости – делегаты ВНС от Минска. В первую очередь неравнодушные к судьбе своей страны люди. В судии «Большого города» своими впечатлениями готов поделиться Георгий Кушняров, депутат Мингорсовета, директор столичной гимназии № 29. Илона Волынец, ведущая:

Глава государства в своем выступлении много уделил внимания сфере образования. Как раз то, что вам было особенно интересно.

Георгий Кушняров, делегат VI Всебелорусского народного собрания:

Конечно, для нас стало очень важным и интересным, что наш Президент обращает внимание на то, что происходит в системе образования. Потому что образование – это мост в будущее. Мы сегодня воспитываем наше с вами будущее. Мы сегодня воспитываем тех будущих врачей, педагогов, инженеров, ученых, политиков, которые будут нас в вами лечить, учить в недалеком будущем. Поэтому, конечно, сегодня от образования зависит все. Илона Волынец:

Речь шла о том, что надо внедрять все больше новых технологий. Ваша гимназия одна из лучших в столице, рассказывайте секрет успеха. Георгий Кушняров:

Вы знаете, да, очень важно внедрять современные информационные технологии. Конечно, сказать, что одна из лучших, очень тяжело себя оценивать. Конечно, у нас много победителей республиканских, международных олимпиад: по физике, по математике, по химии, по биологии, по информатике.

Илона Волынец:

Это заслуга больше педагогов или новейших технологий? Георгий Кушняров:

Супертехнологии необходимы для учебного процесса, как и любое ТСО (технические средства обучения), но они не заменяют педагогический процесс. Только учитель своим примером, отчуждая свои знания, передавая их детям, своим огнем в глазах способен кого-то чему-то научить. Даже не научить, а заинтересовать. Поверьте мне, нет неталантливых детей. Все дети талантливы, у каждого ребенка есть свое направление, у него есть свои задатки, свои какие-то скрытые будущие способности, которые возможно реализовать. Задача учителя – увидеть их и направить ребенка в этом направлении. Но это невозможно, если учитель сам не любит то, что делает, не верит в это. Если у него не горят глаза, то он не увлечет ребенка, не покажет ему путь, не поведет его по этому пути. Ребенку просто будет неинтересно. В современных технологиях мы видим, что гаджеты, хотя это слово всем и не нравится, сегодня захватили нашу молодежь. Их очень тяжело оторвать от телефонов, от планшетов. Их тяжело перенести в реальный мир, чтобы они вышли на улицу, занялись спортом, как говорит Президент. Чтобы они учились, невозможно научиться по телефону ничему, так же, как и по планшету, потому что то обилие информации, которое льется из современных средств обучения, никогда не заменит знания, которые должен ребенок получить. «Я тоже принимаю лекарства и вижу цены». Делегат ВНС об острых вопросах форума Илона Волынец:

Хорошо, ребенку можно дать знания, можно его научить читать, считать. А как научить его думать? Как воспитать патриота?

Георгий Кушняров:

Это самое главное. Школа должна учить думать. Вообще, задача школы – научить учиться, а это невозможно, если учащийся не будет уметь думать, получать информацию, анализировать ее, перерабатывать, делать из нее выводы. И это надо делать в школе с первого года обучения. Вводить в предметы, может, ту же логику, которая давала бы детям возможность учиться мыслить, анализировать, различать. Тогда ребенок начнет думать. Воспитать патриота? Воспитать патриота возможно только собственным примером. Ребенка невозможно заставить, его можно только приобщить любить свою страну, ценить ее, ценить то, что ты имеешь, уважать свои государственные символы, свою родину и своего Президента. А почему мы боимся того, что как-то сказать не скромно, вот мы любим родину, но не говорим о любви к государству. Ведь родина и государство – это понятие тождественные. Для нас это очень важно, чтобы наши дети росли патриотами. Если они вырастут равнодушными людьми, мы потеряем поколение. Илона Волынец:

За вашими плечами не только педагогический коллектив, не только ученики, но еще тысячи избирателей. Вы депутат Мингорсовета. Какие тезисы вы услышали по развитию нашего большого города, нашей столицы? Георгий Кушняров:

Мои избиратели как к депутату всегда обращаются в горсовет с вопросами административно-хозяйственными. Илона Волынец:

ЖКХ – это тема номер один у нас.

Георгий Кушняров:

Капитальные ремонты, как сделать дворы красивее, аккуратнее, чище, безопаснее, потому что мы создаем условия все время для наших минчан. Хотим, чтобы минчане гордились городом своим, радовались, но начинается все со двора, места, где живет человек. В центре может быть очень красиво, но если он будет приезжать к себе в район и видеть разруху, неблагоустроенный двор, отсутствие детской площадки, то та красота, которая есть в столице нашего города, будет нивелироваться. Отсюда важно, чтобы дворы наши были красивыми, эстетичными, безопасными, как об этом говорил глава нашего государства Александр Григорьевич. Чтобы люди не боялись выпустить своего ребенка во двор. Это правильно. А это возможно сделать только вместе. Мы сегодня можем поставить новые детские площадки, красивые скамейки, создать малые архитектурные формы, но это не будет цениться жителями того же двора. Оно быстро придет в негодность, будет уничтожено. Отсюда надо, чтобы сами минчане принимали участие в благоустройстве своих дворов. Илона Волынец:

То есть хотелось бы больше инициативы. Георгий Кушняров:

Да, конечно.