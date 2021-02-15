«Все понимают, что нужны изменения в республике, но…» Делегаты форума делятся мнениями о ВНС

Новости Беларуси. Делегаты Всебелорусского народного собрания вернулись на рабочие места, чтобы рассказать об итогах масштабного форума и программе развития страны на ближайшие пять лет. Тем более, что на собрании затронули широкий перечень вопросов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Например, обсуждались перспективы развития образования и здравоохранения. Какой будет социальная политика Беларуси в ближайшие пять лет? Девять важных направлений в одном материале

Валентина Васютина, делегат от профсоюзной организации, отмечает, что для нее как для работника медицины было важно услышать, что ее сфера будет активно развиваться, высокие технологии станут обыденностью не только для столичных учреждений, но и для региональных. При этом большое внимание будет уделяться безопасности труда и комфорту сотрудников. Также для нее важным остается и поддержка работников здравоохранения. На это тоже обратили внимание в ходе Всебелорусского народного собрания. Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Читайте об этом здесь.

Валентина Васютина, ведущий инженер по охране труда Минского городского клинического онкологического диспансера:

Я услышала ответы на все мои вопросы, я услышала, что государство будет продолжать быть социально ориентированным, что будет строительство жилья, что медики и все работники получат повышение заработной платы. Я услышала, что будут развиваться регионы, я услышала, что будет высокотехнологичная медицина развиваться. Для меня очень важно было, что государство останется социально ориентированным. Все понимают, что нужны изменения в республике, но эти изменения обязательно должны быть позитивными, они должны быть созидательными и ни в коем случае нельзя разрушать то, что уже достигнуто. Люди согласны с этим.