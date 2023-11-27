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Участники Республиканского форума сельской молодёжи накололи дров одиноким пенсионерам

27 ноября 2023 13:48
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Новости Беларуси. «Мы выбираем помощь пожилым людям». Молодежь Минской области продолжает оказывать поддержку одиноким пенсионерам. Уже который год благотворительные проекты БРСМ объединяют сотни волонтеров из разных районов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Участники Республиканского форума сельской молодёжи накололи дров одиноким пенсионерам -1

В этом сезоне к марафону добрых дел присоединились и участники Республиканского форума сельской молодежи. Несмотря на насыщенную программу, молодые люди нашли время съездить к одиноким пожилым людям и ветеранам. Помогли им по хозяйству и накололи дров. Всего посетили семь домов.

Участники Республиканского форума сельской молодёжи накололи дров одиноким пенсионерам -4

Вероника Гудкова, секретарь Центрального комитета БРСМ:
Порядка 70 участников съехалось к нам на форум из разных уголков Республики Беларусь. Нашим ребятам, молодым специалистам, молодым труженикам, запомнится этот форум не только посещением предприятий и организаций, общением между собой, но еще и трудовыми акциями.

Участники Республиканского форума сельской молодёжи накололи дров одиноким пенсионерам -7

Напомним, благотворительная акция «Мы выбираем помощь пожилым людям» проводится круглый год. Ведь неважно, осень за окном или лето, молодежь всегда готова оказать поддержку. А для этого пенсионеры могут оставить заявку, позвонив в местный комитет БРСМ.

# Благотворительная акция # общество # Вероника Гудкова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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