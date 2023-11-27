Участники Республиканского форума сельской молодёжи накололи дров одиноким пенсионерам
Новости Беларуси. «Мы выбираем помощь пожилым людям». Молодежь Минской области продолжает оказывать поддержку одиноким пенсионерам. Уже который год благотворительные проекты БРСМ объединяют сотни волонтеров из разных районов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В этом сезоне к марафону добрых дел присоединились и участники Республиканского форума сельской молодежи. Несмотря на насыщенную программу, молодые люди нашли время съездить к одиноким пожилым людям и ветеранам. Помогли им по хозяйству и накололи дров. Всего посетили семь домов.
Вероника Гудкова, секретарь Центрального комитета БРСМ:
Порядка 70 участников съехалось к нам на форум из разных уголков Республики Беларусь. Нашим ребятам, молодым специалистам, молодым труженикам, запомнится этот форум не только посещением предприятий и организаций, общением между собой, но еще и трудовыми акциями.
Напомним, благотворительная акция «Мы выбираем помощь пожилым людям» проводится круглый год. Ведь неважно, осень за окном или лето, молодежь всегда готова оказать поддержку. А для этого пенсионеры могут оставить заявку, позвонив в местный комитет БРСМ.