Прямой эфир

Двухметровые ёлочные шары украсят площадь Минской городской ратуши

27 ноября 2023 13:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

27 нарядных елок, необычные фотозоны и яркие арт-объекты. Скоро новогодней атмосферой можно будет насладиться во всех уголках столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Двухметровые ёлочные шары украсят площадь Минской городской ратуши-1

Как всегда, необычный дизайн разработала «Минскреклама» – праздничное убранство уже готово. Остались последние штрихи. Пока многое держится в секрете, но уже определены локации. Традиционно много внимания площади возле Минской городской ратуши. Здесь появятся двухметровые елочные шары на специальных постаментах. Оживят городским орнаментом и купол, а на самом здании повесят каркасную световую конструкцию с символическими часами.

Двухметровые ёлочные шары украсят площадь Минской городской ратуши-4

Павел Мишин, конструктор-художник ГП «Минскреклама»:
Целый процесс – это разработка, конструкторские правки, производство. Задействованы все работники нашего предприятия. Цветовая гамма новогодняя: красный, зеленый, синий.

Двухметровые ёлочные шары украсят площадь Минской городской ратуши-7

Каркасные новогодние конструкции с цифрами наступающего года также появятся на площади Независимости, в районе Белгосфилармонии и у Комаровского рынка.

# Новый год # общество # Павел Мишин # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Министр юстиции и глава ЦИК встретились со студенческой молодёжью
27 ноября 2023 13:35

Министр юстиции и глава ЦИК встретились со студенческой молодёжью

Новый городской наркодиспансер построят в Минске на улице Карвата
27 ноября 2023 13:33

Новый городской наркодиспансер построят в Минске на улице Карвата

Финал конкурса молодых журналистов и блогеров проходит в Минске
27 ноября 2023 11:04

Финал конкурса молодых журналистов и блогеров проходит в Минске