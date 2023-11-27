Двухметровые ёлочные шары украсят площадь Минской городской ратуши

27 нарядных елок, необычные фотозоны и яркие арт-объекты. Скоро новогодней атмосферой можно будет насладиться во всех уголках столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Как всегда, необычный дизайн разработала «Минскреклама» – праздничное убранство уже готово. Остались последние штрихи. Пока многое держится в секрете, но уже определены локации. Традиционно много внимания площади возле Минской городской ратуши. Здесь появятся двухметровые елочные шары на специальных постаментах. Оживят городским орнаментом и купол, а на самом здании повесят каркасную световую конструкцию с символическими часами.