Двухметровые ёлочные шары украсят площадь Минской городской ратуши

27 нарядных елок, необычные фотозоны и яркие арт-объекты. Скоро новогодней атмосферой можно будет насладиться во всех уголках столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
27 нарядных елок, необычные фотозоны и яркие арт-объекты. Скоро новогодней атмосферой можно будет насладиться во всех уголках столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Как всегда, необычный дизайн разработала «Минскреклама» – праздничное убранство уже готово. Остались последние штрихи. Пока многое держится в секрете, но уже определены локации. Традиционно много внимания площади возле Минской городской ратуши. Здесь появятся двухметровые елочные шары на специальных постаментах. Оживят городским орнаментом и купол, а на самом здании повесят каркасную световую конструкцию с символическими часами.
Павел Мишин, конструктор-художник ГП «Минскреклама»:
Целый процесс – это разработка, конструкторские правки, производство. Задействованы все работники нашего предприятия. Цветовая гамма новогодняя: красный, зеленый, синий.
Каркасные новогодние конструкции с цифрами наступающего года также появятся на площади Независимости, в районе Белгосфилармонии и у Комаровского рынка.