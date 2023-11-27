Министр юстиции и глава ЦИК встретились со студенческой молодёжью

Разговор о законотворчестве, нововведениях в предстоящей электоральной кампании. Открытый диалог министра юстиции со студенческой молодежью столичных вузов прошел в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Будущих правоведов интересовала роль и место Минюста в процессе реализации конституционной реформы, а также развитие международного сотрудничества в сфере права в контексте современной общественно-политической обстановки в мире. А вот на вопросы, касающиеся нововведений в избирательном законодательстве, отвечал глава ЦИК.

Максим Кароль, курсант Академии МВД Беларуси:

Не зря присутствует именно молодежь, которая обучается по юридическим специальностям, так как это будет важно для их будущего.

Сергей Хоменко, министр юстиции Беларуси:

Сегодняшнее мероприятие одно из основных целей имеет в том числе общение лицом к лицу. Чтобы те люди, которые будут возглавлять министерства и ведомства, трудовые коллективы через 10-15 лет, сегодня уже понимали важность законодательства и строгого соблюдения законов в нашем государстве.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Одна из новых функций Центральной избирательной комиссии – участие в работе по правовому просвещению граждан, включая молодежь. Если мы работаем с молодежью, надо знать и мнение самой молодежи. Что их интересует, какие есть проблемы, какие вопросы. И статистика показывает, что как раз молодежь очень нуждается в таких вот открытых диалогах.