«Получился практически бестселлер». Книгу о геноциде белорусов в годы войны презентовали в Минске

В Минске презентовали книгу «Геноцид белорусского народа. Карательные операции». Это уже третье издание из вышеназванной серии книг. Все они выпущены под редакцией генерального прокурора Беларуси Андрея Шведа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На страницах представлены ранее неизвестные широкой общественности материалы о планировании и реализации нацистской Германией политики геноцида на территории БССР путем проведения массовых карательных операций. Кроме того, в книге приведены доказательства зверских способов расправ нацистов с мирным населением, а также участия в этих преступлениях коллаборационистов.

Валерия Таратынко, старший прокурор управления по надзору за расследованием особо важных уголовных дел Генеральной прокуратуры Беларуси:

Если до расследования уголовного дела о геноциде мы говорили о том, что таких карательных операций было свыше 140, то сегодня мы имеем возможность утверждать, что на белорусской территории нацистскими оккупантами было проведено не менее 187 карательных операций.

Лариса Языкович, главный редактор издательства «Беларусь»:

Более 10 тысяч экземпляров этой книги у нас вышло. В общем-то, это неслучайно. Потому что, казалось бы, такой серьезный проект, на документах основанный, который готовила прокуратура вместе с архивами российскими и белорусскими. Очень много читателей, не только заказы библиотеки, учебных заведений. Но и звонят люди, говорят: «Я хочу купить книгу, узнал, что там о моих родственниках есть документы». Поэтому у нас получился практически бестселлер.