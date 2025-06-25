Парламентарии Палаты представителей обсудили вопросы обеспечения безопасности дорожного движения

Вопросы обеспечения безопасности дорожного движения – в центре внимания парламентариев. Семинар-совещание состоялся в Овальном зале Дома правительства. Статистика по ДТП за 2024 год вызывает обеспокоенность, особенно с учетом принимаемых в стране мер, отметил председатель Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ежегодно число авто и средств персональной мобильности увеличивается. Это усложняет дорожную обстановку. Нередко водители нетрезвыми садятся за руль, превышают скорость, не соблюдают правила парковки, не уступают пешеходам. Все это ведет к росту количества аварий. В этой связи одна из задач на ближайшие пять лет – повысить уровень безопасности на дорогах Беларуси. На заключительной стадии работа над корректировкой ПДД. Среди предлагаемых изменений – велосипедистов и самокатчиков обяжут спешиваться при пересечении проезжей части. Также на семинаре предложили пересмотреть вопросы перевозки детей в автомобилях.

Виктор Ротченков, начальник ГУ ГАИ МВД Беларуси: Мы предлагаем пересмотреть ответственность по составу некоторых правонарушений в сфере дорожной безопасности. Например, перевозка детей. Однозначно надо переходить к пересмотру ответственности по тому, как растет аварийность, когда дети получают увечья при ДТП. Точно также, наверное, назрела необходимость о разработке нормативного правового акта, который бы регулировал весь каршеринг.

Владимир Боровенко, заместитель председателя Постоянной комиссии по промышленности, энергетике, транспорту, связи и цифровому развитию Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

У нас в республике выстроена стройная система обеспечения безопасности движения. Это закон о дорожном движении, это правила дорожного движения, это ряд подзаконных актов. Созданы определенные комиссии по безопасности дорожного движения. Но вместе с тем реальность показывает, что есть проблемы. Есть проблемы увеличения дорожно-транспортных происшествий. Поэтому, конечно, сегодня мы решили разнопланово подойти к этой проблеме.

Вызывает обеспокоенность и увеличение количества ДТП с участием диких животных. Рост за 5 месяцев 2025 года составил больше 20 %. В минувшем году в результате таких аварий пострадали больше 60 человек, 9 – погибли. Для решения проблемы планируется усовершенствовать дорожную инфраструктуру – речь об установке заборов и возведении переходов для животных.