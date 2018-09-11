Участники Международного космического конгресса возложили цветы к обелиску на площади Победы

Новости Беларуси. Участники Международного космического конгресса утро начали с памятной церемонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возложение венка и цветов к обелиску на площади Победы прошли в сопровождении роты почётного караула. Такое небывалое количество звёздных людей – редкость и для центра Минска. Покорители космоса минутой молчания почтили память героев Великой Отечественной войны. Почти 100 космонавтов прибыли в Минск на 31-й Международный конгресс