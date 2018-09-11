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Участники Международного космического конгресса возложили цветы к обелиску на площади Победы

11 сентября 2018 07:41
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Новости Беларуси. Участники Международного космического конгресса утро начали с памятной церемонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники Международного космического конгресса возложили цветы к обелиску на площади Победы-1

Возложение венка и цветов к обелиску на площади Победы прошли в сопровождении роты почётного караула. Такое небывалое количество звёздных людей – редкость и для центра Минска. Покорители космоса минутой молчания почтили память героев Великой Отечественной войны.

Почти 100 космонавтов прибыли в Минск на 31-й Международный конгресс

Участники Международного космического конгресса возложили цветы к обелиску на площади Победы-4

Международный космический конгресс проходит уже в 31-й раз. Беларусь принимает его впервые. 11 сентября запланированы две технические сессии.

Участники Международного космического конгресса возложили цветы к обелиску на площади Победы-7

# Космос # общество # Фотофакт

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