22 сентября открывается сезон осенних ярмарок в Минске

Новости Беларуси. В Минске готовятся к большому сезону сельскохозяйственных ярмарок. Уже на следующей неделе все дары выставят на 150 площадках столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Они откроются в каждом районе города. Самая масштабная торговля по традиции пройдет у Дворца спорта и «Чижовка-Арены».

Организаторы обещают широкий ассортимент продукции нового урожая: от десятка сортов картофеля и яблок до мясомолочных и булочных изделий. Свою продукцию привезут фермеры и производители из всех регионов страны, потому покупателей порадует не только качество товара, но и его стоимость.

Нина Емельянова, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:

Жителям Минска всегда требуются данные ярмарки, потому что можно приобрести продукцию урожая в данном случае 2018 года по более низким ценам, чем она есть в магазинах и сейчас продается на рынках города.

Сельхозпроизводители также принимают активное участие в этих ярмарках потому, что это, опять же, живое общение с населением, с покупателем, это живые деньги.