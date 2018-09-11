В Минске открывается XIII Белорусский международный медиафорум

Новости Беларуси. Новые идеи, свежие мысли, полезные советы. В Минске начинает работу Белорусский международный медиафорум «Партнерство во имя будущего», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот знаковый международный проект уже в 13 раз собирает видных представителей экспертного и медиасообщества стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья.