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В Минске открывается XIII Белорусский международный медиафорум

11 сентября 2018 06:36
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Новости Беларуси. Новые идеи, свежие мысли, полезные советы. В Минске начинает работу Белорусский международный медиафорум «Партнерство во имя будущего», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске открывается XIII Белорусский международный медиафорум-1

Этот знаковый международный проект уже в 13 раз собирает видных представителей экспертного и медиасообщества стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья.

В Минске открывается XIII Белорусский международный медиафорум-4

Участники обсудят вопросы цифровизации пространства Евразийского экономического союза, построения цифровой экономики и информационного общества в Беларуси.

# Медиафорум # общество # Фотофакт

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