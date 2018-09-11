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Белорусский культурный центр откроется в Астане

11 сентября 2018 07:29
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Новости Беларуси. Он разместится в Национальной академической библиотеке Казахстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ближайшие 2 дня там пройдёт международный конгресс чтения.

Белорусский культурный центр откроется в Астане-1

В дар одному из крупнейших книгохранилищ Астаны, Союз писателей Беларуси передаст библиотечку из произведений классиков отечественной литературы и современных писателей с их автографами и пожеланиями.

# Беларусь-Казахстан # общество # Фотофакт

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