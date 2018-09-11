Белорусский культурный центр откроется в Астане

Новости Беларуси. Он разместится в Национальной академической библиотеке Казахстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ближайшие 2 дня там пройдёт международный конгресс чтения.

В дар одному из крупнейших книгохранилищ Астаны, Союз писателей Беларуси передаст библиотечку из произведений классиков отечественной литературы и современных писателей с их автографами и пожеланиями.