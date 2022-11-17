Игорь Петришенко совершил рабочий визит в Бобруйск

Новости Беларуси. Почти 200 населенных пунктов участвуют в государственном проекте «Здоровые города и поселки». За последние полгода к инициативе присоединились еще 40 участников. Такими цифрами с прессой поделился Игорь Петришенко во время своего рабочего визита в Бобруйск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заместитель премьер-министра посетил два предприятия и ознакомился с созданными для сотрудников условиями для укрепления здоровья людей. На территории бобруйского предприятия по производству сельхозмашин установлено поле для мини-футбола, где тренируется собственная команда. У работников есть возможность приобретать в рассрочку спортивный инвентарь, а за здоровьем коллектива внимательно следят медики.

Галина Гребиневич, заведующая отделением профилактики Бобруйской городской поликлиники № 7: По результатам периодических мединских осмотров мы даем персонально каждому работающему заключение. Не только о профпригодности к работе в тех или иных условиях труда, но и по ведению здорового образа жизни.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Мы сегодня на Бобруйскагромаше наглядно убедились, как, начиная от диспансеризации, выделен соответствующий день, как стимулируется вопрос поддержания собственного здоровья на предприятии, как активно вовлекаются в занятия физической культурой, спортом, в творческую составляющую не только сами работники предприятия, но и члены их семей, самое главное – дети.

Проводить более расширенные диагностические обследования сегодня позволяет медицинская страховка. Полис имеют почти все сотрудники предприятия. Бонусами от компании пользуются и сотрудники бобруйской кондитерской фабрики. Каждый 10-й работник посещает тренажерный зал или бассейн по абонементу от профсоюза.