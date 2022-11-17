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«Службу несём в усиленном режиме». Что сейчас происходит на границе Беларуси с Украиной?

17 ноября 2022 14:28
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Пограничники Беларуси продолжают усиленную охрану южных участков государственных рубежей – градус напряженности не спадает. Вдоль границы с нашей страной Украина продолжает возведение железобетонного забора. Как выглядит сейчас этот участок, показали в Госпогранкомитете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Службу несём в усиленном режиме». Что сейчас происходит на границе Беларуси с Украиной?-1

Установленное заграждение состоит из бетонных плит и колючей проволоки. В высоту сооружение достигает трех-четырех метров. По всей линии установлены наблюдательные посты. В ведомстве сообщают, что украинские военные, находящиеся на смотровых вышках, преднамеренно создают напряженную обстановку, целясь из оружия в людей, находящихся на белорусской территории.

«Службу несём в усиленном режиме». Что сейчас происходит на границе Беларуси с Украиной?-4

Начальник подразделения границы:
В заборе имеются некие бреши, которые они оставляют. Идет сплошной забор протяженностью 100-200 метров. Далее идет брешь в заборе порядка двух-трех пролетов, далее опять идет заградительный забор. Находится на сопредельной территории населенный пункт Дольск. Данный участок также оборудован рвом, сотрудники ГПС Украины устанавливают смотровые вышки. Сотрудники моего подразделения ведут наблюдение за районом ведения работ. Высылаются укрупненные пограничные наряды. Службу несем в усиленном режиме.

«Службу несём в усиленном режиме». Что сейчас происходит на границе Беларуси с Украиной?-7

Приграничье с Беларусью в Украине заминировано, практически все мосты на гомельском и мозырском направлении взорваны. Также на украинской территории оборудовано укрытие из бетонных блоков. Изменилась также и экипировка украинских пограничников – военных снабдили противотанковыми гранатометами, пулеметами и снайперскими винтовками. Ранее глава Госпогранкомитета Беларуси Анатолий Лаппо предупреждал, что в случае провокации со стороны Украины в отношении белорусских пограничников Минск даст адекватный ответ.

# Государственная граница Беларуси # общество # Анатолий Лаппо # Фотофакт

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