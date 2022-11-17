«Службу несём в усиленном режиме». Что сейчас происходит на границе Беларуси с Украиной?

Пограничники Беларуси продолжают усиленную охрану южных участков государственных рубежей – градус напряженности не спадает. Вдоль границы с нашей страной Украина продолжает возведение железобетонного забора. Как выглядит сейчас этот участок, показали в Госпогранкомитете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Установленное заграждение состоит из бетонных плит и колючей проволоки. В высоту сооружение достигает трех-четырех метров. По всей линии установлены наблюдательные посты. В ведомстве сообщают, что украинские военные, находящиеся на смотровых вышках, преднамеренно создают напряженную обстановку, целясь из оружия в людей, находящихся на белорусской территории.

Начальник подразделения границы:

В заборе имеются некие бреши, которые они оставляют. Идет сплошной забор протяженностью 100-200 метров. Далее идет брешь в заборе порядка двух-трех пролетов, далее опять идет заградительный забор. Находится на сопредельной территории населенный пункт Дольск. Данный участок также оборудован рвом, сотрудники ГПС Украины устанавливают смотровые вышки. Сотрудники моего подразделения ведут наблюдение за районом ведения работ. Высылаются укрупненные пограничные наряды. Службу несем в усиленном режиме.