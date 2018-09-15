«Мне здесь очень, очень нравится». Репортаж СТВ с «H.O.G. Rally Minsk 2018»

Новости Беларуси. Мотопарадом от Кургана Славы до центра столицы в Минске громко финишировал байкерский сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ В третий раз масштабный фестиваль «H.O.G. Rally Minsk 2018» собрал единомышленников из 15 стран. Сколько же мотоциклов рассекает улицы города?

Алена Сырова, СТВ:

Организаторы еще точно не подсчитали количество участников. Говорят, их приехало больше 7000 из 17 стран мира. В 2018 году сред участников такие экзотические страны, как Куба, Гавана, Саудовская Аравия. Но больше всего, конечно, из России. Многие из них приехали своим ходом.

– Скажите, вы не первый раз в Минске – ваши впечатления?

– Во-первых, мероприятие ширится год от года. Оно становится более массовым, более интересным. И, конечно, хочется приехать снова.

– Что за мотоцикл у вас? Вы говорили, что у вас он не один – их два?

– Да. Оба мотоцикла Harley-Davidson.

– А в чем уникальность конкретно этого?

– Он не настолько уникален, насколько удобен. Я немножко доработал его для того, чтобы мне на нем было удобно ездить. А так это самый оптимальный мотоцикл, на котором можно ездить и по городу, и путешествовать.

Традиционным местом встречи байкеров стал Курган Славы. За затем шумной толпой эта делегация проехала по минским проспектам. Рев моторов было слышно задолго до того, как байкеров стало видно.

Сегодня здесь, в центре белорусской столицы, что ни железный конь, то произведение искусства. Что примечательно, седлают этих коней люди разных профессий, объединенные лишь одной любовью к мотоциклам.

Я приезжаю сюда уже во второй раз. В этот раз со мной еще два друга. Я приехал на мотоцикле, а они прилетели. Мне здесь очень, очень нравится. Я обязательно приеду сюда вновь – здесь всегда здорово. Минск станет для меня обязательным пунктом посещения моей ежегодной программы.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Беларуси:

Культура вождения, культура пользования мототранспортом повышается, безусловно. Естественно, что в мототранспорт, в эту сферу деятельности или жизни приходят более осмысленные граждане, более ответственные. Это радует.

Тем, кто еще думает, приходить или нет, советуем утеплиться и все-таки посетить эту выставку возле Дворца спорта, поскольку есть возможность не только посмотреть и пощупать мотоциклы самых разных моделей, но и прокатиться на них. Плюс организаторы обещают мотошоу и настоящий дрифт, выступления популярных артистов. В частности – группы «Дискотека Авария».