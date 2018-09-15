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«Мне здесь очень, очень нравится». Репортаж СТВ с «H.O.G. Rally Minsk 2018»

15 сентября 2018 12:26
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Новости Беларуси. Мотопарадом от Кургана Славы до центра столицы в Минске громко финишировал байкерский сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

В третий раз масштабный фестиваль «H.O.G. Rally Minsk 2018» собрал единомышленников из 15 стран. Сколько же мотоциклов рассекает улицы города?

«Мне здесь очень, очень нравится». Репортаж СТВ с «H.O.G. Rally Minsk 2018»-1

Алена Сырова, СТВ:
Организаторы еще точно не подсчитали количество участников. Говорят, их приехало больше 7000 из 17 стран мира. В 2018 году сред участников такие экзотические страны, как Куба, Гавана, Саудовская Аравия. Но больше всего, конечно, из России. Многие из них приехали своим ходом.

«Мне здесь очень, очень нравится». Репортаж СТВ с «H.O.G. Rally Minsk 2018»-4

– Скажите, вы не первый раз в Минске – ваши впечатления?
– Во-первых, мероприятие ширится год от года. Оно становится более массовым, более интересным. И, конечно, хочется приехать снова.
 Что за мотоцикл у вас? Вы говорили, что у вас он не один – их два?

«Мне здесь очень, очень нравится». Репортаж СТВ с «H.O.G. Rally Minsk 2018»-7

– Да. Оба мотоцикла Harley-Davidson.
 А в чем уникальность конкретно этого?
– Он не настолько уникален, насколько удобен. Я немножко доработал его для того, чтобы мне на нем было удобно ездить. А так это самый оптимальный мотоцикл, на котором можно ездить и по городу, и путешествовать.

«Мне здесь очень, очень нравится». Репортаж СТВ с «H.O.G. Rally Minsk 2018»-10

Традиционным местом встречи байкеров стал Курган Славы. За затем шумной толпой эта делегация проехала по минским проспектам. Рев моторов было слышно задолго до того, как байкеров стало видно.

«Мне здесь очень, очень нравится». Репортаж СТВ с «H.O.G. Rally Minsk 2018»-13

Сегодня здесь, в центре белорусской столицы, что ни железный конь, то произведение искусства. Что примечательно, седлают этих коней люди разных профессий, объединенные лишь одной любовью к мотоциклам.

«Мне здесь очень, очень нравится». Репортаж СТВ с «H.O.G. Rally Minsk 2018»-16

Я приезжаю сюда уже во второй раз. В этот раз со мной еще два друга. Я приехал на мотоцикле, а они прилетели. Мне здесь очень, очень нравится. Я обязательно приеду сюда вновь – здесь всегда здорово. Минск станет для меня обязательным пунктом посещения моей ежегодной программы.

«Мне здесь очень, очень нравится». Репортаж СТВ с «H.O.G. Rally Minsk 2018»-19

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Беларуси:
Культура вождения, культура пользования мототранспортом повышается, безусловно. Естественно, что в мототранспорт, в эту сферу деятельности или жизни приходят более осмысленные граждане, более ответственные. Это радует.

«Мне здесь очень, очень нравится». Репортаж СТВ с «H.O.G. Rally Minsk 2018»-22

Тем, кто еще думает, приходить или нет, советуем утеплиться и все-таки посетить эту выставку возле Дворца спорта, поскольку есть возможность не только посмотреть и пощупать мотоциклы самых разных моделей, но и прокатиться на них. Плюс организаторы обещают мотошоу и настоящий дрифт, выступления популярных артистов. В частности – группы «Дискотека Авария».

«Мне здесь очень, очень нравится». Репортаж СТВ с «H.O.G. Rally Minsk 2018»-25

Ну а завершится это мотодейство точно так же громко и характерно – праздничным салютом. Больше о том, как проходит мотофестиваль «H.O.G. Rally Minsk 2018» – от наших корреспондентов мы узнаем и в следующих выпусках.

# Мотоциклисты # общество # Игорь Шуневич # Алена Сырова # Фотофакт

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