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«Эти навыки им пригодятся везде»: слёт юных спасателей стартовал в «Зубрёнке»

15 сентября 2018 13:00
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Новости Беларуси. В детском центре «Зубренок» стартовал слет юных спасателей-пожарных. Он собрал несколько сотен ребят со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Эти навыки им пригодятся везде»: слёт юных спасателей стартовал в «Зубрёнке»-1

На протяжении трех недель они будут соревноваться в различных конкурсах. Например, в спасении на воде и оказании первой медицинской помощи. Слет спасателей в «Зубренке» проходит каждый год.

«Эти навыки им пригодятся везде»: слёт юных спасателей стартовал в «Зубрёнке»-4

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Самое главное – эти навыки им пригодятся везде. И там, где они будут трудиться, и в семье – везде. Ведь эти ребята уже будут строить свою жизнь безопасной, будут воспитывать своих детей, помогать своим старикам.

«Эти навыки им пригодятся везде»: слёт юных спасателей стартовал в «Зубрёнке»-7

Нас учат оказывать первую доврачебную помощь в случае критической ситуации. То есть некоторые взрослые растеряются, если человеку станет плохо или он упадет в обморок. А мы, будучи детьми, уже умеем оказывать первую доврачебную помощь.

«Эти навыки им пригодятся везде»: слёт юных спасателей стартовал в «Зубрёнке»-10

В 2018 году проект объединил две сотни мальчишек и девчонок, которые уже знакомы с буднями спасателей. По всей стране действуют отряды юных помощников МЧС. В основном они занимаются профилактикой чрезвычайных происшествий, ну и с малых лет учатся жить в безопасной среде, а в случае необходимости – первыми прийти на помощь.

# МЧС Беларуси # общество # Владимир Ващенко

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