«Эти навыки им пригодятся везде»: слёт юных спасателей стартовал в «Зубрёнке»

Новости Беларуси. В детском центре «Зубренок» стартовал слет юных спасателей-пожарных. Он собрал несколько сотен ребят со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На протяжении трех недель они будут соревноваться в различных конкурсах. Например, в спасении на воде и оказании первой медицинской помощи. Слет спасателей в «Зубренке» проходит каждый год.

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Самое главное – эти навыки им пригодятся везде. И там, где они будут трудиться, и в семье – везде. Ведь эти ребята уже будут строить свою жизнь безопасной, будут воспитывать своих детей, помогать своим старикам.

Нас учат оказывать первую доврачебную помощь в случае критической ситуации. То есть некоторые взрослые растеряются, если человеку станет плохо или он упадет в обморок. А мы, будучи детьми, уже умеем оказывать первую доврачебную помощь.