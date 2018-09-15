«Эти навыки им пригодятся везде»: слёт юных спасателей стартовал в «Зубрёнке»

Новости Беларуси. В детском центре «Зубренок» стартовал слет юных спасателей-пожарных. Он собрал несколько сотен ребят со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В детском центре «Зубренок» стартовал слет юных спасателей-пожарных. Он собрал несколько сотен ребят со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На протяжении трех недель они будут соревноваться в различных конкурсах. Например, в спасении на воде и оказании первой медицинской помощи. Слет спасателей в «Зубренке» проходит каждый год.
Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Самое главное – эти навыки им пригодятся везде. И там, где они будут трудиться, и в семье – везде. Ведь эти ребята уже будут строить свою жизнь безопасной, будут воспитывать своих детей, помогать своим старикам.
Нас учат оказывать первую доврачебную помощь в случае критической ситуации. То есть некоторые взрослые растеряются, если человеку станет плохо или он упадет в обморок. А мы, будучи детьми, уже умеем оказывать первую доврачебную помощь.
В 2018 году проект объединил две сотни мальчишек и девчонок, которые уже знакомы с буднями спасателей. По всей стране действуют отряды юных помощников МЧС. В основном они занимаются профилактикой чрезвычайных происшествий, ну и с малых лет учатся жить в безопасной среде, а в случае необходимости – первыми прийти на помощь.