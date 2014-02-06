Участники бизнес-компании Петковичской средней школы разработали продукцию к 70-летию освобождения Беларуси

Новости Беларуси. Участники бизнес-компании Петковичской средней школы (это в Дзержинском районе) разработали свою продукцию к 70-летию освобождения Беларуси. Обложка для книги «Память» и закладки выполнены по исконно белорусского технологии.

К слову, школьная компания здесь работает второй год и успешно. Сувениры петкавичских юных мастеров можно всегда видеть на районных и областных выставках и ярмарках. Аутентичные изделия школьников разъехались и по ближнему зарубежью, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.