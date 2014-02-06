МЧС Беларуси от 1876 года до наших дней: создание и реформирование

В 2013 году пожарная служба Беларуси отметила юбилей – 160 лет. А вот профессия спасателя очень молодая. Совсем недавно ей исполнилось 15 лет. И возникла эта служба совсем не случайно.

В столице общество пожарных было образовано в 1876 году. С инициативой к властям того времени обратились служащие Либаво-Роменской железной дороги, купцы, врачи и учителя. Вскоре властью был утвержден устав Минского вольно-пожарного общества.

Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городского управления МЧС:

Форма пожарного добровольца того времени выглядела примерно вот так. Однако, несмотря на внешнюю красоту, бороться с пожаром было достаточно сложно, хотя бы потому, что все города имели деревянную застройку и любой пожар распространялся мгновенно. А еще сложность была в том, что именно техника, которая стояла на вооружении спасателей и пожарных того времени, была достаточно примитивной. Это конно-бочечный ход, на котором вывозилась вода, а также ручной насос, при помощи которого можно было подать воду из посторонней емкости.

Зимой 1885 года в Минске было завершено возведение каменного здания пожарного депо на улице Ново-Романовской. Сегодня улица носит название Городской Вал.

Чтобы у народных спасателей было все необходимое, требовались немалые средства. Добровольцам приходилось устраивать ледяные катки, народные праздники и лотереи. Многие пожарные общества имели свои духовые оркестры и даже театры.

В 1914 году при пожарных обществах стали появляться детские учебные пожарные отряды, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городского управления МЧС:

Пожарному делу уже тогда учили с самого детства. Девизом детских учебных пожарных отрядов был «Один за всех и все за одного». А сегодня эти слова служат девизом Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных.

Пожарные того времени боролись не только с огнем, но и с наводнениями, и с другими природными явлениями. Сегодня минчанам трудно представить, что столетие назад Свислочь вытекала из своих берегов настолько, что Минск был похож скорее на Венецию.

Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городского управления МЧС:

В то время служба спасения не существовала как отдельных орган. Однако постоянно происходящие катаклизмы, природные, техногенные чрезвычайные ситуации показали необходимость создания отдельной профессиональной службы спасения.

Первым шагом для Советского Союза в этом направлении явилось создание в 1961 году системы Гражданской обороны, одной из задач которой было проведение спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ. С этой целью за последующие десятилетия были образованы подразделения повышенной готовности.

Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городского управления МЧС:

В 1989 году Верховным Советом СССР была создана постоянно действующая Государственная комиссия Совета министров по чрезвычайным ситуациям. Тогда же впервые было определено, что силы и средства военизированной пожарной охраны МВД в первую очередь привлекаются к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Весной 1991 года был создан Республиканский специализированный отряд по проведению первоочередных аварийно-спасательных работ, который и заложил основу реформирования всей пожарной охраны в рамках уже независимой Беларуси.

Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городского управления МЧС:

В ходе реформирования силы и средства военизированной пожарной службы МВД были переданы в состав МЧС. Также на государственном уровне на Министерство были возложены задачи по управлению предупреждений и ликвидации чрезвычайных ситуаций в стране.

За этот небольшой отрезок времени минскими спасателями сделано очень много, и каждого из них можно смело назвать героем.

Для Виталия Дембовского быть спасателем – не профессия, а призвание. Из 13 лет, отданных службе, 9 лет он – спасатель. А свой выбор сделал еще будучи выпускником школы.

Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городского управления МЧС:

Основным фактором, конечно же, было желание быть полезным в этой жизни и приносить пользу людям. И когда был выбор, в какой профессии себя реализовать, я долго думал, решал и решил поступить в Командно-инженерный институт МЧС, потому что профессия, которую я для себя тогда выбрал вполне осознанно, оказалась настоящей, мужской, где есть риск, отвага, но при этом это все оправдано, это все направлено на помощь людям. 13 лет назад я выбрал эту профессию и жалеть не приходилось.

Как признается Виталий, для спасателя чрезвычайные происшествия не делятся на запомнившиеся или нет, легкие или опасные.

Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городского управления МЧС:

Наверное, что-то отдельно выделить трудно, потому что каждый выезд по-своему уникальный, запоминается, наверное, все. Все откладывается в памяти. И стоит отметить, что когда едешь на вызов, никогда не знаешь, с чем придется столкнуться, потому что на 101 поступают вызовы совершенно разного характера. Кто-то сообщает о запахе дыма, незначительных задымлениях. А по факту, когда приезжаешь, оказывается, что во всю полыхает квартира, приходится массово эвакуировать и спасать людей. В любом случае каждый выезд – это чье-то людское горе, беда, поэтому выделять что-то отдельно было бы неправильно.

Хотелось бы обратиться к жителям столицы с просьбой более тщательно относиться к вопросам собственной безопасности. К сожалению, большинство чрезвычайных ситуаций и пожаров, которые мы фиксируем ежедневно, связаны именно с людской беспечностью. То есть это говорит о том, что их можно было бы предотвратить, не допустить. Поэтому нет мелочи никакой в вопросах безопасности. Я настоятельно прошу относиться к этим вопросам, вопросам собственной безопасности, всегда серьезно. И лучше предотвратить беду, чем ликвидировать ее последствия.