В Беларуси учреждена юбилейная медаль в память 25-летия окончания боевых действий в Афганистане

Новости Беларуси. Юбилейная медаль в память 25-летия окончания боевых действий в Афганистане учреждена в нашей стране. Указ об этом подписал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Высокой награды будут удостоены граждане Беларуси (в том числе посмертно), исполнявшие воинский и служебный долг в Афганистане в период с декабря 1979 по февраль 1989 года. А также те, кто внес значительный вклад в патриотическое воспитание, социальную и медицинскую реабилитацию воинов-интернационалистов, увековечение памяти павших, развитие ветеранского движения.

Всем, кто будет удостоен юбилейной медали, награду вручат уже в этом году.