Председатель Миноблисполкома поддержит музыкальный патриотический молодежный проект, посвященный 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков

Новости Беларуси. Председатель Миноблисполкома Семен Шапиро встретился с жителями Любанского района. К губернатору со своими проблемами обратились более десяти человек. В топ-листе наболевших вопросов — традиционно жилищные. Правда, большинство из них могут быть решены на местном уровне. Были нарекания на работу коммунальных служб.

Много вопросов накопилось и у предпринимателей, но эти вопросы были сняты здесь же. И уроженцы Любанщины обратились к Семену Шапиро с культурным предложением — поддержать музыкальный патриотический молодежный проект, посвященный 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Губернатор идею принял с энтузиазмом и дал соответствующее поручение управлению культуры, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Семен Шапиро, председатель Миноблисполкома:

Мы эту работу по районам организуем. Мы дадим право участвовать всем. Потом проведем конкурс, определим лучших, пригласим лучшие номера. Людям - это праздник, отдушина. И эти две копейки, которые мы для вас найдем, поверьте, они у нас есть.

Валентина Ольшанская:

Хочется, чтобы молодые люди, творческие, в том числе и профессиональные артисты исполняли песни. Тем самым пройдет популяризация нашей белорусской песни и белорусских авторов. Семен Борисович сказал, что таким людям как мы? нужно помогать, поэтому, я надеюсь, что помощь будет, я уверена, что помощь будет и то, что акция эта должна осуществиться.