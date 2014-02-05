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Председатель Миноблисполкома поддержит музыкальный патриотический молодежный проект, посвященный 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков

05 февраля 2014 17:11
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Новости Беларуси. Председатель Миноблисполкома Семен Шапиро встретился с жителями Любанского района. К губернатору со своими проблемами обратились более десяти человек. В топ-листе наболевших вопросов — традиционно жилищные. Правда, большинство из них могут быть решены на местном уровне. Были нарекания на работу коммунальных служб.

Много вопросов накопилось и у предпринимателей, но эти вопросы были сняты здесь же. И уроженцы Любанщины обратились к Семену Шапиро с культурным предложением — поддержать музыкальный патриотический молодежный проект, посвященный 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Губернатор идею принял с энтузиазмом и дал соответствующее поручение управлению культуры, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Семен Шапиро, председатель Миноблисполкома:
Мы эту работу по районам организуем. Мы дадим право участвовать всем. Потом проведем конкурс, определим лучших,   пригласим лучшие номера. Людям - это праздник, отдушина. И эти две копейки, которые мы для вас найдем, поверьте, они у нас есть.

Валентина Ольшанская:
Хочется, чтобы молодые люди, творческие, в том числе и профессиональные артисты исполняли песни. Тем самым пройдет популяризация нашей белорусской песни и белорусских авторов.  Семен Борисович сказал, что таким людям как мы? нужно помогать, поэтому, я надеюсь, что помощь будет, я уверена, что помощь будет и то, что акция эта должна осуществиться. 

# общество # Встречи с населением

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