Участник ВНС: работа начнётся сразу, на следующий день после завершения собрания

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»: Близится Всебелорусское народное собрание, вы его участник. Какие вопросы его повестки будут вам наиболее интересны? Какие идеи привнесете? И какие чаяния своих избирателей передадите на обсуждение народного вече?

Руслан Фурс, депутат Минского городского Совета депутатов:

Работа члена ВНС и депутата, я считаю, начнется на следующий день после его завершения, потому что мы как никто должны работать лицом к лицу, иметь прямое общение с трудовыми коллективами, простыми гражданами, которые будут приходить к нам на прием, доносить ту идею, которую нам доведет глава государства. И если кто-то из граждан, к примеру, ее не понял или не услышал, мы должны сделать все, чтобы наши граждане сплотились в единое целое.

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